Alunos protestam por falta de ventiladores em escola no ES

Alunos durante manifestação na tarde desta sexta-feira (16) Crédito: Divulgação/Facebook

Estudantes e pais realizaram um protesto em frente à escola estadual Ilda Ferreira da Fonseca Martins, em São Gabriel da Palha, na região Norte do Estado, nesta sexta-feira (16). Os manifestantes cobraram melhorias e condições mínimas para que as aulas possam ocorrer no colégio. De acordo com os estudantes, as salas não possuem ventiladores, a escola tem apenas dois bebedouros funcionando, faltam talheres e pratos para as refeições e a reforma prometida na unidade, que tinha previsão de término nesta quinta-feira (15), sequer começou.

"A escola não tem a menor condição de estar funcionando. Passamos aperto todos os dias para poder estudar. São Gabriel da Palha é uma cidade muito quente, então, imagina ficar cinco horas dentro de uma sala abafada sem ventilador. Alguns alunos levam o próprio ventilador para a escola. Eu, por exemplo, sou aluno do terceiro ano e estou me preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), fica complicado estudar com esse calor. Disseram que iriam reformar a escola e instalar ventiladores, mas nada foi feito", comentou Roniel Ferreira, de 17 anos.

O aluno do segundo ano do Ensino Médio, Rodrigo Denadai, 16, diz que outro problema que os alunos estão enfrentando é a falta de livros didáticos para algumas turmas da instituição, desde o início do ano letivo. Ele conta que os estudantes estão tendo que fazer cópias de livros utilizados por professores para conseguir acompanhar as atividades dentro das salas de aula.

"São muitas as dificuldades que enfrentamos, mas não ter livro é uma falta de respeito com a gente. Todos temos preocupações com nosso futuro, queremos ser alguém na vida, mas nem livro nós temos para estudar. Se não fosse os professores nos darem livros deles para fazermos cópias não teríamos como fazer os exercícios", completou.

A reportagem tentou contato com coordenadores da escola Ilda Ferreira da Fonseca Martins. Um funcionário, que pediu para não ser identificado, preferiu não se manifestar. Contudo, antes de se recusar a falar, confirmou que "a escola tem problemas na parte elétrica, o que impossibilita o funcionamento dos ventiladores" e que "algumas salas realmente estão sem iluminação". Ao ser perguntado sobre a falta de livros didáticos para os alunos, o funcionário desligou o telefone sem responder.

OBRAS COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA

Na última segunda-feira (12), o Diário Oficial do Estado publicou o edital de licitação para a obra começar a ser realizada na escola. De acordo com a publicação, R$ 106.623,81 serão investidos na infraestrutura do local. A previsão é de que a reforma seja finalizada dentro de 90 dias. Ainda segundo o edital, a obra será executada pela Construtora Schmidt Eireli.

Por nota, a Secretaria do Estado de Educação (Sedu) informa que a Escola Ilda Ferreira da Fonseca Martins, em São Gabriel da Palha, pertencia a rede municipal e passou a ser Estadual no início deste ano. De acordo com o órgão, o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, conversou com os estudantes na sexta-feira (16), e explicou que as obras de melhoria da escola terão início na segunda-feira (19).