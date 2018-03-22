Alunos pedem para Ufes trocar nome de homenageado de prédio

Prédio Wallace Corradi Vianna, localizado no campus de Goiabeiras, Vitória Crédito: Vitor Jubini | GZ

Segundo o parecer que A GAZETA teve acesso, a Comissão de Ensino de Graduação e Extensão, que avaliava o caso, sofreu gigantes pressões para que a situação fosse tratada no âmbito das relações interpessoais. Um dos conselheiros, inclusive, sofreu constrangimento por parte do pai de Danielly que o pressionava para tomar uma posição favorável à colação de grau da filha.

O representante do Coletivo Negrada, João Victor dos Santos, de 23 anos, afirma que o pai da estudante não merece a homenagem no prédio de pós-graduação, localizado no Centro de Ciências Humanas e Naturais, no campus de Goiabeiras, na Capital. Nós entendemos a universidade como um espaço público. Não vemos motivos para homenagear uma pessoa envolvida em uma fraude na política pública. Temos muitos professores e servidores que merecem essa honraria.

João Victor afirma que o documento será entregue hoje à Administração Central da Ufes.

O CASO

Mesmo não preenchendo um dos requisitos que era ter renda familiar inferior a sete salários mínimos, a estudante tentou ingressar na Ufes em 2009. Ela alegou que sua família tinha seis membros e, por isso, tinha direito à reserva de vaga. A Ufes recusou a matrícula, mas ela conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado.

Em 2010, a Ufes conseguiu reverter a situação. Danielly entrou com recursos até no Supremo Tribunal Federal, mas teve o pedido negado. Em 2013, a jovem foi desligada da Ufes mas, nesta ocasião, ela já estava no 9º período do curso. Mesmo sem vínculo com a Ufes, ela continuou a frequentar as aulas e estágios. Atualmente, o processo está em análise no Conselho Universitário.

CONSTRUÇÃO BATIZADA EM 2017

A Administração da Ufes informa que ainda não recebeu a solicitação do Coletivo Negrada quanto à mudança do nome do prédio Wallace Vianna. Ainda de acordo com a Ufes, o módulo II do prédio da Pós-Graduação do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), no campus de Goiabeiras, recebeu o nome de Wallace Corradi Vianna no dia 18 de maio de 2017, um ano após a morte do servidor, que trabalhou na Ufes por 31 anos e, à época, era secretário-geral do Centro. A homenagem foi aprovada pelo Conselho Departamental do CCHN.

OUTRO LADO

Danielly foi procurada para comentar o caso, mas não atendeu as ligações.