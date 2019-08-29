Alunos interditam avenida contra fechamento de escola em Vitória

Repórter / [email protected]
Repórter de Cotidiano / [email protected]
Publicado em 29 de agosto de 2019 às 11:11
- Atualizado há 6 anos
Cerca de 70 alunos da Escola Viva São Pedro, em Vitória, realiza um protesto, que começou em frente ao colégio, na rodovia Serafim Derenzi. A manifestação acontece porque os estudantes afirmam que um representante da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que o governo do Estado fechará a instituição porque os custos são altos e disse que os alunos seriam realocados para outras escolas.
De acordo com alunos que participam da manifestação, eles irão pausar a manifestação por conta de uma reunião com a Secretaria de Educação para tratar os temas reivindicados no protesto, e até essa reunião o protesto continuará e as vias continuarão sendo interditadas de 15 em 15 minutos.
A concentração da manifestação teve início por volta das 7 horas. Cerca de dez minutos depois, o grupo fechou a rodovia Serafim Derenzi, via principal da Grande São Pedro. Houve congestionamento e a Polícia Militar foi ao local. Em negociação, ficou decidido que a cada 15 minutos os estudantes intercalam entre interditar e liberar a pista para os veículos passarem.
Além disso, uma colisão entre um carro e um ônibus na pista sentido São Pedro prejudicou ainda mais o trânsito. Não houve feridos.
REVINDICAÇÕES
Alunos contam que só foram oficialmente avisados sobre o fechamento na última quarta-feira (28). Eles afirmam que não querem perder a Escola Viva de São Pedro.
"A escola já sabia desse fechamento e não nos comunicou de imediato. Ficamos sabendo por conta própria. Até que ontem representantes da escola disseram que ela vai fechar e que vão levar grupos de alunos para outras Escolas Vivas ou escolas comuns que poderíamos escolher. Sabemos que é caro o custo para manter uma escola, mas queremos que ela continua existindo", lamentou Carolina Novaes de Jesus, 18 anos.
Um funcionário, que preferiu não se identificar, confirmou a reunião da escola com alunos na última quarta-feira (28) e afirmou que o governo alega que o fechamento acontecerá devido o alto custo da escola.
