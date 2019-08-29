Protesto na Serafim Derenzi

Alunos interditam avenida contra fechamento de escola em Vitória

A interdição é feita pelos estudantes a cada 15 minutos. Segundo eles, o motivo é que o governo quer fechar a Escola Viva São Pedro porque os custos seriam altos

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 11:11 - Atualizado há 6 anos

Alunos protestam em Vitória contra fechamento da Escola Viva São Pedro Crédito: Caíque Verli

Cerca de 70 alunos da Escola Viva São Pedro, em Vitória, realiza um protesto, que começou em frente ao colégio, na rodovia Serafim Derenzi. A manifestação acontece porque os estudantes afirmam que um representante da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que o governo do Estado fechará a instituição porque os custos são altos e disse que os alunos seriam realocados para outras escolas.

De acordo com alunos que participam da manifestação, eles irão pausar a manifestação por conta de uma reunião com a Secretaria de Educação para tratar os temas reivindicados no protesto, e até essa reunião o protesto continuará e as vias continuarão sendo interditadas de 15 em 15 minutos.

A concentração da manifestação teve início por volta das 7 horas. Cerca de dez minutos depois, o grupo fechou a rodovia Serafim Derenzi, via principal da Grande São Pedro. Houve congestionamento e a Polícia Militar foi ao local. Em negociação, ficou decidido que a cada 15 minutos os estudantes intercalam entre interditar e liberar a pista para os veículos passarem.

Além disso, uma colisão entre um carro e um ônibus na pista sentido São Pedro prejudicou ainda mais o trânsito. Não houve feridos.

REVINDICAÇÕES

Alunos contam que só foram oficialmente avisados sobre o fechamento na última quarta-feira (28). Eles afirmam que não querem perder a Escola Viva de São Pedro.

"A escola já sabia desse fechamento e não nos comunicou de imediato. Ficamos sabendo por conta própria. Até que ontem representantes da escola disseram que ela vai fechar e que vão levar grupos de alunos para outras Escolas Vivas ou escolas comuns que poderíamos escolher. Sabemos que é caro o custo para manter uma escola, mas queremos que ela continua existindo", lamentou Carolina Novaes de Jesus, 18 anos.

Um funcionário, que preferiu não se identificar, confirmou a reunião da escola com alunos na última quarta-feira (28) e afirmou que o governo alega que o fechamento acontecerá devido o alto custo da escola.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta