Alunos fazem protesto em escola na Serra após denúncias de assédio

Alunos manifestam apoio a alunas que denunciaram professor por assédio em escola na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

s participaram da manifestação, que ocorreu tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Alunos da escola Clóvis Borges Miguel, em Serra Sede, na Serra, protestaram nesta quarta-feira (26) em apoio às colegas que denunciaram um dos professores da instituição por assédio sexual . Mais de 200 estudanteparticiparam da manifestação, que ocorreu tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde.

A manifestação aconteceu após o recreio, por volta das 10h, quando os estudantes de todas as turmas se sentaram no pátio em vez de ir para a sala de aula. Com cartazes de apoio e gritos de "Assédio é crime", os alunos quiseram mostrar solidariedade às estudantes. Para uma das alunas, de 16 anos, o protesto foi uma forma de dizer que as colegas não estão sozinhas.

Alunos manifestam apoio a alunas que denunciaram professor por assédio em escola na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

"Estamos aqui para dar forças a todas as meninas e meninos que já foram assediados no CBM, e também chamar a atenção pra esse fato que está acontecendo há anos e ninguém nunca tomou alguma providência. Fizemos o protesto de forma pacífica para que vejam nossa revolta com essa situação, e também pra que muitos estudantes, que tem medo de confessar e que já passaram por tal situação, vejam que não estão sozinhos", disse.

Ainda de acordo com os alunos, a diretora da escola se pronunciou durante a manifestação e disse que a escola está fazendo o que é possível para que o caso seja apurado. O protesto durou cerca de duas horas durante a manhã. Uma nova manifestação também aconteceu no turno da tarde. Para o secretário de Educação Vitor de Angelo o movimento dos estudantes foi legítimo.

"É importante que eles se manifestem e mostrem essa solidariedade aos colegas. Eles tem o direito de se manifestar e isso é legítimo", declarou.

AS DENÚNCIAS

As denúncias de assédio começaram no dia 19 de junho, depois que três alunas escreveram cartas para outros professores e estudantes alertando sobre piadas de cunho sexual que ouviam na escola. Elas relataram também sobre comentários feitos pelo professor sobre o corpo delas e como isso gerava constrangimento e desconforto.