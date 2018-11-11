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Educação

Alunos deixam escolas após o último dia do Enem na Grande Vitória

Neste domingo (11), os candidatos fizeram a prova de ciências da natureza e matemática
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 18:49

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 18:49

Adaina Lourenço, de 28 anos, fez a prova no Colégio Salesiano, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer
Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Grande Vitória já começaram a deixar os locais de prova por volta de 15h40 deste domingo (11). 
Os portões foram fechados às 13 horas. O exame teve início Às 13h30. No total, os candidatos têm cinco horas para resolver 90 questões de ciências da natureza e matemática.
Segundo a estudante Karen Martins, de 18 anos, a parte de Física estava bastante difícil. "Eu já faço graduação, mas quero tentar uma bolsa de 100% na minha faculdade", comentou.
A estudante Karen martins, de 18 anos, já faz faculdade, mas gostaria de ganhar uma bolsa de 100% a partir da nota do Enem Crédito: Patrícia Scalzer
Já a candidata Adaína Lourenço, 28, admitiu que precisou "chutar" algumas questões. "Eu sabia que não ia conseguir resolver", lamentou.
> Atrasados, candidatos lamentam não conseguirem chegar a tempo do Enem
Com o sonho de fazer o curso de Educação Física, o aluno Carlos Victor, 17, também teve dificuldade com a prova deste domingo (11). "Achei hoje muito difícil, a parte de Química principalmente", comentou.
Estudante Carlos Victor, de 17 anos Crédito: Patrícia Scalzer
O estudante Gabriel Oliveira Santana, 20, sentiu mais dificuldade na prova de Biologia. "A prova estava razoável, melhor do que a de Humanas. Tinha muita coisa para ler, mas as questões estavam mais interpretativas. Biologia achei mais difícil, porque tenho dificuldade com os nomes da matéria", comentou, acrescentando que tem vontade de fazer a faculdade de Jornalismo.
O estudante Gabriel Oliveira Santana, de 20 anos, fez o Enem para tentar o curso de Jornalismo Crédito: Carolina Wassoller Entringer
As amigas formado por Kedma Maria Batista dos Santos, Lorena da Vitória, Zaíne de Souza de Oliveira e Mariana Alves Batista acharam a prova deste domingo (11) bem cansativa. "A gente tem o tempo muito curto. Principalmente em exatas que a gente precisa interpretar e resolver as questões", disse Mariana.
Kedma, Lorena, Zaíne e Mariana acharam o segundo dia do Enem bastante cansativo Crédito: Carolina Wassoller Entringer
Já Lorena considerou a prova mais tranquila do que a da semana passada. "A de hoje eu fui bem melhor. Exceto física, que na minha opinião, estava parecendo questões da disciplina de Cálculo na faculdade", brincou.
Com o objetivo de conseguir uma vaga no curso de Educação Física, o estudante Ediney Basílio Gama Filho, 18, está fazendo o Enem pela segunda vez. "A prova estava mais dinâmica do que a do ano passado, achei menos poluída, tinha menos texto. As questões de Química estavam bem complicadas hoje", contou.
O estudante Ediney Basílio Gama Filho, de 18 anos, quer fazer o curso de Educação Física Crédito: Carolina Wassoller Entringer
A prova de hoje foi mais tranquila para o estudante Luiz Henrique Ferreira Martins, 19. Esse é o primeiro ano que ele tenta o Enem com o objetivo de fazer o curso de Engenharia Mecânica. "A prova estava bem cansativa e com muito texto, mas hoje saio menos cansado do que semana passada, por ter facilidade em exatas", comentou..

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