Alunos de escola na Serra fazem vaquinha para olimpíada na China

Turma de alunos que foram selecionados para olimpíada de matemática na China Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Valparaíso, na Serra, foram selecionados para participar da etapa da Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras na China, em novembro. Trinta alunos de uma turma da escola estadual Maria Penedo, em, na, foram selecionados para participar da etapa da Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras na, em novembro.

correndo atrás do dinheiro com vaquinhas e tentativas de patrocínio. A conquista está enchendo os professores de orgulho, mas os custos podem ser um empecilho para a realização desse sonho: cada um precisa ter cerca de R$ 10 mil para fazer a viagem. Para isso, eles estãoe tentativas de patrocínio.

Foi através de uma carta que alunos do 9º ano da escola Maria Penedo receberam a notícia de que haviam sido selecionados para a etapa internacional da olimpíada. A turma conquistou medalha de bronze, na disputa com instituições de todo o Brasil, e de prata na competição estadual.

"Não imaginávamos que teríamos esse resultado, que conseguiríamos alguma medalha. Quando veio, vibramos muito, ficamos muito felizes e honrados", disse a professora de matemática Elciene Magalhães.

Segundo a professora, jovens estão se dedicando cada vez mais em sala de aula na escola Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Foi com as aulas da professora Elciene que os alunos se empolgaram em participar da olimpíada pela primeira vez. O estudante Matheus Silva, de 15 anos, contou que ficou bastante surpreso.

"Como era a primeira vez que a gente participava, eu pensei que seria apenas por experiência. Mas quando a gente recebeu a carta, falando sobre o nosso resultado, eu fiquei meio incrédulo. Enquanto todo mundo tava comemorando, ansioso, eu fiquei pensando 'não é possível'", lembrou o garoto.

DINHEIRO

Mas os alunos vão precisar de uma ajudinha pra conseguir viajar. Cada um vai ter que pagar cerca de R$ 10 mil para ir para a China, onde a acontece a competição.

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disse que, o Estado não tem como autorizar a despesa da viagem, por conta do teto de gastos estabelecido pelo governo. disse que, o Estado não tem como autorizar a despesa da viagem, por conta do teto de gastos estabelecido pelo governo.

Sem a ajuda pública, eles estão correndo atrás do dinheiro de outras formas: fazendo vaquinhas, tentando patrocínios e apoios políticos.

"Nós temos um propósito muito claro, que é a escola de qualidade. Então esse tipo de visibilidade na sociedade, que é muito competitiva, eu acredito que gere um interesse maior. Eles estão se desdobrando para conseguirem esses recursos e chegarem à China", explicou a diretora Marian Damariz Costa.

Os estudantes estão bem esperançosos. "Eu tô muito empolgada. No início eu não tava tanto, porque como é a China, eu logo pensei no dinheiro, que a gente não vai ter dinheiro. Mas depois que eu vi todo mundo correndo atrás para conseguir viajar, buscando patrocínio, apoio político, fazendo vaquinha, eu pensei 'a gente vai'", disse a estudante Rebeca Barcelos, de 14 anos.

Para a professora Elciene, só o fato de já terem sido convidados para a etapa internacional, já é um grande passo na educação.

A conquista por si só é muito boa, muito significativa, tem um resultado muito positivo. Muda a imagem de escola pública, melhora essa imagem e reafirma a qualidade pela qual buscamos. A participação seria uma coisa inimaginável pra gente, um sonho Elciene Magalhães, professora de matemática

Segundo a Sedu, além da Escola Maria Penedo, uma outra instituição estadual em São Mateus também foi classificada para a olimpíada na China.