Alunos de escola em Anchieta passam mal após comerem merenda

Hospital do Mepes, em Anchieta Crédito: Reprodução/Mepes

Cerca de 30 crianças da Escola Municipal Padre Anchieta, em Novo Horizonte, bairro de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, passaram mal com sintomas de intoxicação alimentar e foram internadas no final da tarde desta sexta-feira (16) na unidade de Pronto Atendimento (PA) e no Hospital do Mepes do município.

Conforme relato da mãe de uma criança de sete anos que passou mal após ingerir a comida, Eunice Freitas, os alunos comeram a merenda oferecida pela escola. Ele é estudante do 3º ano. Meu filho chegou em casa dizendo que alguns colegas haviam vomitado no ônibus. Durante o banho, ele começou a passar mal também. Liguei para a diretora que me disse que outras mães também tinham ligado informando o mesmo problema, corri com ele para o PA, conta.

O menino ficou no soro até por volta das 2h da manhã e depois teve alta. Era tanta criança que não cabia na ala infantil. Meu filho não quer mais ir para a escola. Já conversei com ele e expliquei que a escola não tem culpa, detalha Eunice.

A Secretaria de Educação, por meio da assessoria de imprensa, informou que todas as crianças receberam alta. No entanto, a reportagem da TV Gazeta Sul esteve no Hospital e constatou que sete crianças ainda estão internadas.





PREFEITO PEDE APURAÇÃO DOS FATOS

Em nota, divulgada no Facebook, a Prefeitura de Anchieta informou que o prefeito Fabrício Petri determinou que equipes das secretarias de educação e de saúde fossem até o local para apurar os fatos e dar todo o suporte necessário às crianças e suas famílias.

Ainda de acordo com a nota, Petri determinou que fosse feita uma minuciosa análise na alimentação escolar servida nesta sexta-feira (16) e que fosse colhida amostra da água para teste de qualidade. Leia a nota da prefeitura: