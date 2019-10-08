Alunos da rede pública ganham visitas a restaurantes na Grande Vitória

Semana da criança: restaurantes receberem crianças do ensino público para conhecer o funcionamento Crédito: Carlos Eduardo Souza dos Santos

Thaila, Wany, Isabella, Khetlyn, Miguel e Lilly estão entre os cinquenta nomes de alunos da rede pública de ensino, com idades de 6 a 13 anos, que estiveram em uma esfirreria de Jardim da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (8). A ação, promovida pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), tem a proposta de levar, nesta semana do Dia da Criança, 655 delas para conhecer, na prática, o funcionamento de sete restaurantes da Grande Vitória.

O evento começou na segunda-feira (7) e vai até o próximo sábado (12), quando a data será celebrada. De acordo com o presidente do Sindbares e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Rodrigo Vervloet, a iniciativa é proposta em todo o Brasil.

“É bem bacana. A semana inteira temos eventos com associados nossos, em estabelecimentos de Vitória, Cariacica e Vila Velha. Estamos mostrando para os pequenos como um restaurante funciona, como é o ritmo do preparo da alimentação fora de casa. A semana inteira teremos em vários bares a mesma ação. Eles conhecem a cozinha, comem e fazem tour”, iniciou.

Ainda segundo Vervloet, a experiência pode contar como oportunidade de apresentar aos jovens a uma futura profissão. “Elas terão acesso a esse universo, que para muitos é algo inimaginável”, disse.

Para o proprietário de um dos estabelecimentos participantes na Capital, Carlos Eduardo Souza dos Santos, o evento tem grande importância social.

“Para mim é muito gratificante realizar isso para essas crianças, ainda mais sabendo que muitas são de comunidades carentes. Muitas nunca tiveram oportunidade de estar em um estabelecimento como esse. Eu já promovia ação semelhante, de forma independente, mas nesta semana será especial por conta da data, que é delas.”, explicou.

"A programação hoje é recebê-las, elas fazerem um lanche, nós batermos um papo e entregarmos os brindes, que são um jogo de caneca com balas e chocolates e uma caixa de bombom. Creio que o ponto alto é a hora dos presentes. Eles nem sabem que tem brinde, mas quando a gente fala, fazem uma festa”, completou.

“Não gosto de brigadeiro, eu amo!”

Se o momento já é gratificante para os organizadores, a alegria das crianças ficava estampada nos rostos, em largos sorrisos. “Gostamos muito do presente”, gritava um menino, enquanto outra criança, questionada se a esfirra de chocolate era boa, dizia, brincando, o quanto gostava de brigadeiro: “Eu amo!”. Algumas crianças, como era de se esperar, não deixaram de lado a sinceridade: “Vim para comer, estou muito animado”, disse um jovem.

Para a professora da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, em São Pedro , Vitória, Rosicleia Pereira Bernardina, a experiência foi fantástica. “Incrível iniciativa, principalmente porque muitos dos meus alunos não teriam oportunidade de degustar uma esfirra. Para eles será uma experiência marcante na vida. Estou muito feliz de elas terem sido convidadas para fazer parte, terem essa alegria.Vivemos em uma comunidade carente, esse momento é importante para elas”, disse, emocionada.