Alunos arrecadam dinheiro para Olimpíada da Matemática na Tailândia

Alunos do Ifes de Cariacica arrecadam dinheiro para participarem de Olimpíada de Matemática na Tailândia, em agosto Crédito: Matheus Perini Costa

Alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cariacica fazem campanha para arrecadar dinheiro e participar da Olimpíada de Matemática na Tailândia. A seleção dos estudantes aconteceu em duas fases e os sete alunos capixabas com melhor resultado foram convidados para compor a Delegação Brasileira, mas por falta de verba e apoio precisam custear toda a viagem por conta própria.

Os sete jovens, seis meninos e uma menina, de 16 e 17 anos, são do segundo ano do ensino médio do Ifes de Cariacica e participaram, no início do ano, de duas provas de seleção, uma estadual e outra nacional. Ao serem classificados nas duas, foram convidados para fazer parte da Delegação Brasileira na terceira parte da disputa, que acontece entre os dias 3 e 7 de agosto na Tailândia.

Mas, apesar da grande expectativa, a falta de verba do Ifes e os 'nãos' recebidos pelos alunos por autoridades do Estado fizeram com que o custo da viagem tivesse que sair do próprio bolso. A mãe de um dos participantes, Gissely Scotel Lemos, conta a trajetória dos estudantes.

"Essa prova não faz parte das olimpíadas que o Ifes participa, mas os alunos ficaram interessados e levaram a proposta para um professor, que aceitou ajudar. Eles passaram na estadual e também na nacional e, pela boa colocação do grupo, foram convidados pela Delegação Brasileira para concorrer a prova na Tailândia", afirma Gissely.

O Ifes, como afirma a mãe, não possui verba o suficiente para arcar com as despesas da viagem, que fica em, aproximadamente, R$ 10 mil por aluno, mais a inscrição da prova, que custa R$ 3.400, também por aluno.

"Os pais que toparam arcar com as despesas fizeram empréstimos e os meninos estão tentando, até semana que vem, juntar mais dinheiro. Buscaram outros recursos, mas nenhuma autoridade se propôs a ajudar", desabafa Gissely.

vaquinha online para quem quiser ajudar com qualquer valor. O representante de turma, Matheus Perini Costa, de 17 anos, conta que eles tem umapara quem quiser ajudar com qualquer valor.

"A gente se preparou para a Olimpíada, fizemos a primeira parte e, para podermos ir, estamos fazendo a vaquinha e começamos hoje a pedir dinheiro no sinal. Somos sete alunos e mais três representantes", relata o estudante.