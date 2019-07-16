Telemarketing

Alto número de acessos derruba site que bloqueia chamadas indesejadas

No primeiro dia de operações, site lançado pela Anatel nesta terça-feira (16) movimentou consumidores. No entanto, serviço do Procon Estadual já faz bloqueios, com abrangência ainda maior, desde 2010

Publicado em 16 de julho de 2019 às 23:57 - Atualizado há 6 anos

Atendente de telemarketing, call center Crédito: Divulgação

O site lançado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que consumidores bloqueiem o recebimento de ligações de empresas de telecomunicação, como ofertas de serviços de telefonia, internet banda larga e TV por assinatura gerou o interesse de muitos proprietários de linhas telefônicas. Tanto que em vários momentos desta terça-feira (16) – primeiro dia de operações - o www.naomeperturbe.com.br ficou fora do ar devido a uma enorme quantidade de acessos.

Para não receber mais as chamadas indesejadas, consumidores devem preencher um formulário de inscrição com os dados pessoais. A partir daí, a suspensão das chamadas pelas empresas de telecomunicações ocorrerá em até 30 dias contados da data do cadastro. Fazem parte do sistema de bloqueio as principais empresas do setor: Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, Telefônica/Vivo e TIM.

Alto número de acessos derruba site que bloqueia chamadas indesejadas

A medida foi vista com bons olhos pelo auxiliar de mecânica, Rodrigo Simões, 22. Ele afirma que é positivo a criação de ferramentas para impedir o recebimento dessas ligações. “É bem chato, mesmo. Fica toda hora ligando, pensa que é alguma coisa importante e vem chamada de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. As vezes nem atende porque sabe que é telemarketing”.

SITE DO PROCON-ES TEM MAIS ABRANGÊNCIA

A ferramenta, no entanto, contempla apenas empresas do ramo de telecomunicações, o que representa cerca de 32% das chamadas indesejadas, segundo a Anatel. Diferente disso, um recurso parecido oferecido pelo Procon-ES abrange um bloqueio maior.

Além dos serviços de telefonia, internet banda larga e TV por assinatura, chamadas de outras ofertas feitas por telemarketing, como financeiras, planos de saúde e outros podem ser evitadas com o cadastro na ferramenta “Bloqueio de Telemarketing”, disponível no site do Procon desde o ano de 2010, no site do Procon Estadual.

A diretora jurídica do órgão, Andréa Munhós, explica como funciona o bloqueio realizado pelo serviço. A partir do cadastro, o nome do consumidor vai para uma lista que é consultada pelas empresas que prestam serviços de telemarketing antes de realizarem as ligações. As linhas que estão nessa lista não recebem chamadas.

“É gratuito, simples. Faz o cadastro e em 30 dias as empresas estão impedidas de ligar para esse consumidor que está com o telefone inserido nesta lista. Acaba sendo mais abrangente pois não se restringe só as empresas de telecomunicação, mas sim a todos os serviços de telemarketing”.

Andréa Munhós, diretora jurídica do Procon-ES Crédito: José Carlos Schaeffer

Se mesmo após o cadastro e os 30 dias para inserção na lista, as empresas entrarem em contato, a diretora orienta o consumidor a denunciar pela própria ferramenta.

“É importante informar ao Procon a data, hora, número e qual empresa fez a ligação. Assim a gente abre um processo administrativo para dar prosseguimento a reclamação. Se constatada a prática infratora, o órgão pune a empresa”.

O “Bloqueio de Telemarketing” está disponível no site do Procon-ES desde 2010. De lá para cá, 61104 números já foram cadastrados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta