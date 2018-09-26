Alessandra Leite: criatividade e agilidade nunca são páginas viradas

A mãe da recém-nascida Lara  na época da gravação do depoimento ela ainda estava grávida  está na empresa há 12 anos. No meu trabalho como editora de Arte, vejo como estão as páginas, como vão sair. (Avalio) Se o leitor vai gostar da cara do jornal, se está atrativo, se vai fluir a leitura sem ficar cansativa, comenta.

Ciente de que o futuro é de ainda mais hiperconectividade, Alessandra arremata neste vídeo do "Por Dentro da Cobertura", ação que faz parte dos 90 anos da Rede Gazeta: Tenho certeza de que a Lara vai pegar um mundo digital, com notícias instantâneas. Do mesmo jeito que a gente tem de pensar numa boa página para o jornal, é preciso pensar numa boa página para a internet também.