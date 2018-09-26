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Por Dentro da Cobertura

Alessandra Leite: criatividade e agilidade nunca são páginas viradas

Editora de Arte mostra que dedicação é marca registrada da equipe da diagramação, responsável por 'desenhar' os conteúdos dos jornais #somoscapixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 22:32

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 22:32

especialEla mostra que criatividade e agilidade não são (e nunca serão) páginas viradas na equipe responsável por desenhar os conteúdos dos jornais da Rede Gazeta. A editora de Arte Alessandra Leite, uma das responsáveis por esse trabalho, detalha os desafios da turma da diagramação para entregar a melhor apresentação e equilibrar textos e imagens tanto em A GAZETA quanto no Na!.
A mãe da recém-nascida Lara  na época da gravação do depoimento ela ainda estava grávida  está na empresa há 12 anos. No meu trabalho como editora de Arte, vejo como estão as páginas, como vão sair. (Avalio) Se o leitor vai gostar da cara do jornal, se está atrativo, se vai fluir a leitura sem ficar cansativa, comenta.
 Ciente de que o futuro é de ainda mais hiperconectividade, Alessandra arremata neste vídeo do "Por Dentro da Cobertura", ação que faz parte dos 90 anos da Rede Gazeta: Tenho certeza de que a Lara vai pegar um mundo digital, com notícias instantâneas. Do mesmo jeito que a gente tem de pensar numa boa página para o jornal, é preciso pensar numa boa página para a internet também. 
 

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