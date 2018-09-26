Alessandra Leite: criatividade e agilidade nunca são páginas viradas

Ela mostra que criatividade e agilidade não são (e nunca serão) páginas viradas na equipe responsável por desenhar os conteúdos dos jornais da Rede Gazeta. A editora de Arte Alessandra Leite, uma das responsáveis por esse trabalho, detalha os desafios da turma da diagramação para entregar a melhor apresentação e equilibrar textos e imagens tanto em A GAZETA quanto no Na!.
A mãe da recém-nascida Lara na época da gravação do depoimento ela ainda estava grávida está na empresa há 12 anos. No meu trabalho como editora de Arte, vejo como estão as páginas, como vão sair. (Avalio) Se o leitor vai gostar da cara do jornal, se está atrativo, se vai fluir a leitura sem ficar cansativa, comenta.
Ciente de que o futuro é de ainda mais hiperconectividade, Alessandra arremata neste vídeo do "Por Dentro da Cobertura", ação que faz parte dos 90 anos da Rede Gazeta: Tenho certeza de que a Lara vai pegar um mundo digital, com notícias instantâneas. Do mesmo jeito que a gente tem de pensar numa boa página para o jornal, é preciso pensar numa boa página para a internet também.