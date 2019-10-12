Home
Alerta para ventos fortes de até 74 km/h no Espírito Santo

O alerta da Marinha do Brasil é válido para as proximidades do litoral dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ao sul de Linhares, entre a noite deste sábado (12) e a manhã desta segunda-feira (14)

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 13:59

 - Atualizado há 6 anos

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos de até 74 km/h no Espírito Santo para hoje à noite, e o aviso é válido para até a próxima segunda-feira (14) pela manhã.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Leste a Nordeste, com intensidade de até 74 km/h, nas proximidades do litoral dos estados do Rio de Janeiro, ao norte de Niterói, e Espírito Santo, ao sul de Linhares, entre a noite deste sábado (12) e a manhã desta segunda.

A Marinha do Brasil alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de saírem com embarcações ao mar e “solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”.

