Alerta de ventania e chuva forte para o fim de semana no Espírito Santo

Ventos podem chegar aos 80km/h no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

ventos de até 80 km/h, segundo informações do Climatempo, que alerta aos navegantes e praticantes de esportes marítimos risco de naufrágio e acidentes. A previsão é de que um ciclone extratropical e grandes áreas de instabilidade se organizem como uma frente fria que deverá provocar muitas chuvas e ventania por todo Estado. O fim de semana no Espírito Santo deverá ser de chuva ede até 80 km/h, segundo informações do, que alerta aos navegantes e praticantes de esportes marítimos risco de naufrágio e acidentes. A previsão é de que um ciclone extratropical e grandes áreas de instabilidade se organizem como uma frente fria que deverá provocar muitas chuvas e ventania por todo Estado.

Neste sábado (27), nuvens carregadas se espalham e há risco de chuva de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem alcançar até 80 km/h na Grande Vitória. Já na região Norte do Estado pode chover no período da manhã e há risco de raios. A máxima esperada é de 29°C e a mínima pode chegar a 22°C.

DOMINGO DE ELEIÇÃO

Domingo (28), quando ocorre a votação do segundo turno das eleições para presidência do Brasil, as áreas de instabilidade e a frente fria ainda atuam sobre o território capixaba e o tempo deve ser de muita nebulosidade e há chances de chuvas fortes acompanhadas de raios a qualquer momento. Os maiores volumes de chuva deverão acontecer nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais. A temperatura deve ser amena, com máxima de 27°C e mínima esperada de 22°C.

SEGUNDA-FEIRA