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Ciclone extratropical

Alerta de ventania e chuva forte para o fim de semana no Espírito Santo

Climatempo informa que ventos podem chegar a 80 km/h na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 14:58

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 14:58

Ventos podem chegar aos 80km/h no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O fim de semana no Espírito Santo deverá ser de chuva e ventos de até 80 km/h, segundo informações do Climatempo, que alerta aos navegantes e praticantes de esportes marítimos risco de naufrágio e acidentes. A previsão é de que um ciclone extratropical e grandes áreas de instabilidade se organizem como uma frente fria que deverá provocar muitas chuvas e ventania por todo Estado.
> Chuva forte para o ES nas próximas 72 horas
Neste sábado (27), nuvens carregadas se espalham e há risco de chuva de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem alcançar até 80 km/h na Grande Vitória. Já na região Norte do Estado pode chover no período da manhã e há risco de raios. A máxima esperada é de 29°C e a mínima pode chegar a 22°C.  
DOMINGO DE ELEIÇÃO
Domingo (28), quando ocorre a votação do segundo turno das eleições para presidência do Brasil, as áreas de instabilidade e a frente fria ainda atuam sobre o território capixaba e o tempo deve ser de muita nebulosidade e há chances de chuvas fortes acompanhadas de raios a qualquer momento. Os maiores volumes de chuva deverão acontecer nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais. A temperatura deve ser amena, com máxima de 27°C e mínima esperada de 22°C.
SEGUNDA-FEIRA
Na segunda-feira (29), o fenômeno extratropical deve se afastar, mas o dia segue nublado e com temperatura mais baixa, entre 25°C e 19°C.

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