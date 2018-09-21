Alerta de tempestade, granizo e vendaval no ES

Alerta para 77 cidades do ES Crédito: Reprodução | Inpe

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu na tarde desta quinta-feira (20), um alerta de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para 74 cidades do Espírito Santo. Somente não receberam o aviso os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto e São José do Calçado.

De acordo com o instituto, o alerta começa à 0h de sexta-feira (21) e termina às 23h59 do mesmo dia.

RAJADAS DE ATÉ 74 KM/H

A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ventos fortes de até 74 km/h no litoral do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (20).