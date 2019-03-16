Alerta de tempestade de raios com chuvas para o Espírito Santo

Pode chover na Grande Vitória neste sábado (16) e domingo (17) Crédito: Ângela Ruiz | Climatempo

Espírito Santo e, agora, o alerta é válido até as 23h59 deste domingo (17) para 48 municípios do Estado, incluindo a Grande Vitória. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) prorrogou o alerta de tempestade de raios com chuvas intensas e vendaval para oe, agora, o alerta é válido até as 23h59 deste domingo (17) para 48 municípios do Estado, incluindo a

O Instituto aponta que há condição para pancadas de chuva acompanhadas de raio e, localmente, a chuva poderá ser intensa e gerar acumulados expressivos ao final do dia, especialmente no sul do Espírito Santo.

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), isso aconteceu por conta da atuação de um canal de umidade que provocou o aumento de nuvens no Espírito Santo. Neste sábado (16), o capixaba já percebe que o tempo fechou e as nuvens tomaram conta do Céu da Grande Vitória. Segundo informações do, isso aconteceu por conta da atuação de um canal de umidade que provocou o aumento de nuvens no Espírito Santo.

PREVISÃO PARA DOMINGO

Na Grande Vitória, sol e chuva fraca à noite, com temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Em Vitória, mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas cidades afastadas do litoral. Chuva fraca à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, sol e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens e calor. Sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e calor. Sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.