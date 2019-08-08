Alemão, o cachorro que rouba a cena no Porto de Capuaba

A realidade da região, para muitos cães, exige um refúgio. Já que se perdem, se assustam com fogos e, por vezes, são abandonados à própria sorte em um dos muitos bairros do entorno. Assim como outros animais, Alemão vive pelos terminais portuários, até porque a área é grande e difícil de ser controlada por completo pelos responsáveis. Mesmo indo e vindo pela redondeza, o cachorrinho quase albino, característica que motivou o nome escolhido pela Guarda Portuária, sempre volta para o Porto.