Além do tempo instável, ventos fortes podem atingir o ES

A Marinha do Brasil divulgou nesta quarta-feira (12), por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), que o avanço de um sistema de baixa pressão sobre o continente poderá provocar ventos fortes de Leste a Norte com até 60km/h, com rajadas nas proximidades do litoral dos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre a manhã desta sexta-feira (14) e a noite deste sábado (15).
Todos os avisos de mau tempo em vigor podem ser acessados no site da Marinha. Adicionalmente, as informações também podem ser visualizadas por meio do aplicativo "Boletim ao Mar".
TEMPO INSTÁVEL NO ES
O site Climatempo apontou nesta quarta (12) que a previsão é que o tempo permaneça instável em terras capixabas até o final de semana. A chuva deve continuar fraca e moderada em todo o Estado, intercalada por alguma aberturas de sol. Por conta da mudança climática, as temperaturas não devem subir muito e, em Vitória, a máxima ficará perto de 24ºC.