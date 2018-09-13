Além do tempo instável, ventos fortes podem atingir o ES

divulgou nesta quarta-feira (12), por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), que o avanço de um sistema de baixa pressão sobre o continente poderá provocar ventos fortes de Leste a Norte com até 60km/h, com rajadas nas proximidades do litoral dos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre a manhã desta sexta-feira (14) e a noite deste sábado (15).