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Chuva

Alagamento toma conta de pista da BR 101 em Ibiraçu

Duas faixas da rodovia, no sentido Vitória, ficaram tomadas pela água após fortes chuvas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 19:26

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 19:26

Alagamento na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Internauta Rodrigo Barbosa
Um alagamento tomou conta de duas faixas da BR 101 em Ibiraçu, Norte do Estado, no final da tarde desta quarta-feira (17). Acontece toda vez que chove forte, lamentou Rodrigo Barbosa, morador da cidade que registrou a situação em fotos. A  água se acumulou na pista do sentido Sul, caminho para Vitória. Segundo ele, o alagamento na altura do km 212, próximo à entrada da cidade, começou às 16h30 e perdurou por toda a noite, trazendo risco aos motoristas que passavam pela região.
O morador de Ibiraçu diz que, além de problema de drenagem da via, o local tem ainda outro agravante. Precisei ajudar a empurrar um carro que não conseguiu passar por causa da quantidade de água na pista. O mais perigoso é que a área alagada é uma curva e os carros que estão vindo atrás podem não ver, contou Rodrigo sobre a possibilidade de um acidente.
Crédito: Rodrigo Barbosa
Como passa diariamente pelo local a caminho do trabalho, ele também afirmou que o problema não é novo. Eu mesmo já presenciei isso pelo menos outras três vezes esses alagamentos. Se não me engano, a última tinha sido no verão, quando as chuvas fortes são mais frequentes, relembrou Rodrigo.
O trecho é responsabilidade da Eco101, empresa concessionária da via que informou, por meio de nota, que equipes de conservação atuam constantemente na limpeza dos dispositivos de drenagem. Especificamente sobre este último episódio desta quarta-feira (17), disse que uma equipe esteve no km 212 para avaliar a situação do local e que tomará as providências cabíveis.
Já a Prefeitura de Ibiraçu destacou que a BR 101 é de domínio exclusivo da concessionária e que, por isso, não pode realizar intervenção alguma no local.

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