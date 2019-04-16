'Alagamento sempre vai existir em Vitória', diz secretário de Obras

Hudson Vasconcelos, a mulher dele e a filha de nove meses entre os destroços do imóvel em que moravam Crédito: Marcelo Prest

Há exatamente um ano, Vitória vivia situação semelhante a da madrugada desta segunda-feira (15): em um curto período de tempo, o volume de chuvas foi bastante superior ao estimado para o dia e vários pontos de alagamento se formaram pela cidade. Mas, se esse é um cenário recorrente, era de se esperar que houvesse ações para acabar com o problema. Projetos até existem, só que os alagamentos também vão continuar.

É o que admite o secretário municipal de Obras e Habitação da Capital, Sérgio Sá: sempre vai haver problemas de alagamento em algumas áreas da cidade.

Ele aponta que, mesmo que todas as intervenções do sistema de drenagem já estivessem concluídas, não seria o suficiente para zerar os episódios de alagamento. O problema, segundo ele, é o fato de Vitória ser altamente impermeável, ou seja, grande parte das vias é coberta por asfalto, dificultando o escoamento da água.

Continuamos investindo em drenagem, é um trabalho contínuo. Mas, quando o volume de água é muito elevado numa cidade totalmente impermeável, a água não desce. Se fosse sem asfalto, desceria para o lençol freático. Então, sempre vai haver problemas de alagamento em algumas áreas da cidade, mesmo com todo o sistema pronto, se tiver precipitações (chuvas) acima da média, observa.

O município já realizou obras de drenagem nas bacias de Jardim Camburi, Mata da Praia, Morada de Camburi, República, Jabour, Joana DArc e 17 bairros da Grande Maruípe. Entre outros investimentos, foram construídas galerias e estações de bombeamento de água. Essa estrutura, segundo Sérgio, permite que o escoamento seja rápido, tão logo pare de chover.

Temos a maior estação da América Latina, a Cândido Portinari, bombeando 35 mil litros de água por segundo. Somada às outras, totalizamos 53 mil. E há mais obras para serem realizadas para minimizar os problemas da população, acrescenta o secretário.

São intervenções de drenagem e contenção de encostas para as quais estão sendo captados recursos. Esse é um trabalho do poder público, mas precisamos da colaboração da população, não jogando lixo em local e horário impróprios.

AÇÕES

Para Vila Velha, onde os alagamentos também são frequentes, o governo do Estado vai abrir, na próxima semana, licitação para elaboração de projetos de macrodrenagem nas bacias dos canais da Costa, Guaranhuns, Aribiri e Marinho. Atualmente, está em andamento obra na bacia do Congo, na Grande Terra Vermelha.

Na Serra, a região de Jacaraípe deixou de enchentes a partir da drenagem no rio de mesmo nome. Foram quatro anos de obras e mais de R$ 15 milhões investidos para conseguir esse resultado, ressalta o prefeito Audifax Barcelos.