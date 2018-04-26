Agentes de Vila Velha também estão com porte de arma vencido

Guarda Municipal de Vila Velha tem agentes com porte de arma vencidos Crédito: Divulgação

O problema da falta de porte de armas para Guardas Municipais atinge também os agentes de Vila Velha. Segundo o Sindicato das Guardas Municipais e Agentes de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Sigmates), cerca de 70 dos 280 agentes estão sem a permissão para portar armas. A Prefeitura de Vila Velha, no entanto, contesta a informação e afirma que apenas 18 agentes se encontram nesta situação atualmente.

"A situação é praticamente a mesma da Guarda de Vitoria. Foi feito o pedido muito em cima da hora e, até passar pelos tramites burocráticos, as licenças acabaram vencendo", disse Gelcimario Norata da Silva, agente da Guarda de Vila Velha e vice-presidente do Sigmates.

Segundo Norata, há agentes que estão com o porte vencido há quase dois meses. Eles fazem parte de um grupo que chegou a fazer a prova de tiro, um dos dois requisitos necessários para a renovação do porte, mas não foi aprovado. Agora, eles devem aguardar pelo menos 30 dias para passar o teste novamente.

Outra parte dos agentes, cerca de 40, segundo o sindicato, ficou sem o porte recentemente e aguarda par fazer a prova de tiro. "A nossa orientação é que os agentes sem porte fiquem fora do patrulhamento nas ruas. Eles devem ficar em funções administrativas ou dentro dos módulos da Guarda Municipal para não colocarem suas vidas em risco", disse Norata.

Morata afirma que o problema não é recente. Há cerca de dois anos o mesmo problema aconteceu. É falta de planejamento. Há um sentimento de descaso com a Segurança Pública no município , finalizou.

OUTRO LADO

Segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emerich Júnior, a informação repassada pelo sindicato não procede.

O que nós temos hoje são 18 guardas sem porte pois eles ficaram reprovados no teste de tiro, afirmou.

O coronel afirmou ainda que outros 20 agentes já foram aprovados nos dois testes obrigatórios e aguardam, atualmente, o processo na Polícia Federal para obter o porte. O secretário, no entanto, não soube informar se esses agentes estão trabalhando armados ou não.

Quem não está com arma está fazendo trabalhos internos ou na área de videomonitoramento. Trabalho é o que não falta, ressaltou o coronel.