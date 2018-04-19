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Agentes da PRF salvam vida de bebê em Viana

Desesperada, a mãe da criança procurou a unidade operacional da PRF no município pois a filha estava engasgada e, aparentemente, sem respirar

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 14:03
PRF prestou socorro e salvou vida de bebê em Viana nesta quarta-feira (18) Crédito: Divulgação/ PRF-ES
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do posto de Viana salvaram a vida de uma bebê de dois meses de idade na noite desta quarta-feira (18). Desesperada, a mãe da criança procurou a unidade operacional da PRF no município pois a filha estava engasgada e, aparentemente, sem respirar.
Os policiais que estavam no local realizaram a desobstrução das vias aéreas superiores da menina, fazendo com que a criança voltasse a respirar.
Após o socorro inicial, os policiais encaminharam a bebê ao P.A do Trevo de Alto Lage, em Cariacica, para os demais cuidados.
 

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