Agente penitenciário atingido por roda de carreta continua internado

O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, atingido por uma roda de uma carreta no mês de outubro, na BR 101, em Vila Velha, permanece internado mas, segundo a irmã da vítima, se recupera bem.
Em entrevista ao Gazeta Online, a irmã não quis entrar em detalhes, mas informou que a saúde de Jean está estável e ele permanece no hospital realizando procedimentos de cuidados.
O Jean está bem, graças a Deus se recuperando, estamos recebendo ajuda e sendo amparados por familiares, disse.
O agente penitenciário precisou amputar a perna e ainda não tem previsão de alta do Hospital São Lucas, em Vitória.
A Secretaria de Estado da Justiça informou que "está acompanhando o inspetor penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva". E acrescentou que o "servidor continua afastado das suas funções uma vez que segue hospitalizado".
O ACIDENTE
O pneu de uma carreta que transportava granito se soltou e atingiu um agente penitenciário no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, na altura de Xuri, na tarde do dia 30 de outubro. Ambulâncias da empresa e do Samu foram acionadas para prestar socorro. O agente foi encaminhado em estado grave ao Hospital São Lucas, em Vitória.