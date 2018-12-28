  Agente penitenciário atingido por roda de carreta continua internado
Estável

Agente penitenciário atingido por roda de carreta continua internado

Jean Carlos Nascimento Silva estava em um ponto de ônibus quando foi atingido por uma roda de carreta que havia se soltado do veículo na BR 101

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Jean Carlos Nascimento Silva Crédito: Arquivo Pessoal
O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, atingido por uma roda de uma carreta no mês de outubro, na BR 101, em Vila Velha, permanece internado mas, segundo a irmã da vítima, se recupera bem.
Em entrevista ao Gazeta Online, a irmã não quis entrar em detalhes, mas informou que a saúde de Jean está estável e ele permanece no hospital realizando procedimentos de cuidados.
O Jean está bem, graças a Deus se recuperando, estamos recebendo ajuda e sendo amparados por familiares, disse.
O agente penitenciário precisou amputar a perna e ainda não tem previsão de alta do Hospital São Lucas, em Vitória.
A Secretaria de Estado da Justiça informou que "está acompanhando o inspetor penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva". E acrescentou que o "servidor continua afastado das suas funções uma vez que segue hospitalizado".
O ACIDENTE
Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta
O pneu de uma carreta que transportava granito se soltou e atingiu um agente penitenciário no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, na altura de Xuri, na tarde do dia 30 de outubro. Ambulâncias da empresa e do Samu foram acionadas para prestar socorro. O agente foi encaminhado em estado grave ao Hospital São Lucas, em Vitória.
