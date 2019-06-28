Agente de viagem dá calote em clientes no ES e desaparece

Aeroporto de Vitória. É que o grupo estava com viagem marcada para Foz do Iguaçu, mas foi informado que as passagens não haviam sido compradas pelo homem. Um agente de viagem que atuava no Espírito Santo desapareceu após dar um calote em clientes, na quarta-feira (19), no. É que o grupo estava com viagem marcada para, mas foi informado que as passagens não haviam sido compradas pelo homem.

Gazeta Online, uma das vítimas, que prefere não ser identificada, disse que pagou R$ 1 mil na viagem com destino a Foz do Iguaçu, e R$ 1,2 mil, por outra viagem com destino a Fernando de Noronha — que aconteceria em fevereiro do ano que vem. Estavam inclusos no pacote o aéreo, hospedagem e café da manhã. Ao, uma das vítimas, que prefere não ser identificada, disse que pagou R$ 1 mil na viagem com destino a Foz do Iguaçu, e R$ 1,2 mil, por outra viagem com destino a— que aconteceria em fevereiro do ano que vem. Estavam inclusos no pacote o aéreo, hospedagem e café da manhã.

Segundo ela, a viagem para Foz do Iguaçu aconteceria na quarta-feira (19). O suposto voo sairia do Aeroporto de Vitória, às 19h30. O grupo, com aproximadamente 40 pessoas, foi até o local, por volta das 18h30, e descobriu que as passagens não estavam compradas e que não havia reservas no hotel.

Polícia Federal para registrar um boletim de ocorrência, mas o local estava fechado. Ao perceberam que foram vítimas de um golpe, eles chegaram a procurar apara registrar um boletim de ocorrência, mas o local estava fechado.

Em nota, a PF informou que o plantão funciona 24 horas por dia, com a equipe de policiais atendendo diversas ocorrências, tendo inclusive que circular nas dependências do aeroporto. "Se a sala estava fechada é porque a equipe de plantonistas estava diligenciando em alguma outra área. Ainda, crimes que tratam de relação de consumo estão fora das atribuições da PF", concluiu, por meio de nota.

TENTATIVA DE CONTATO

A mulher entrou em contato com agente de viagem, porém, inicialmente foi informada pela esposa dele, de que ele teria sofrido um assalto.

Após outras várias tentativas para saber o que tinha acontecido de fato, no final de semana, ela conseguiu falar com o homem, que informou que iria devolver os valores dos pacotes. "Ele disse que de segunda até quarta (26) ele faria o depósito do dinheiro. Só que ontem (quarta) eu não consegui falar com ele, não leu minhas mensagens", disse. Nesta quinta-feira (27), a mulher tentou falar com ele novamente, mas sem sucesso.

A equipe do Gazeta Online ligou para os celulares do agente, mas os aparelhos estão desligados.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia da região onde o fato ocorreu. A polícia ainda orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. De acordo com a mulher, sete vítimas registraram boletim de ocorrência nesta quinta-feira (27), na Divisão Patrimonial, em Vitória. Acionada pela reportagem, ainformou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia da região onde o fato ocorreu. A polícia ainda orientou que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação.

CUIDADOS

A Delegacia de Defraudações dá algumas orientações para pessoas que pretendam contratar este tipo de serviço:

- Procurar contratar empresas idôneas, indicadas e conhecidas por pessoas que já utilizaram o serviço;

- Monitorar a empresa buscando informações em sites de reclamações e até mesmo redes sociais; ficar alerta com reclamações não atendidas;

- Não pagar por todo serviço, de forma adiantada;