Agências do Sine anunciam mais de 160 vagas de emprego no ES

Crédito: Fernando Madeira | GZ

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 165 oportunidades de emprego a partir desta segunda-feira (14). Em Linhares, por exemplo, há 30 vagas para costureira de máquina industrial. Nas outras agências, há oportunidades para dentista, garçom, cuidador de idoso, zelador, padeiro e outras especialidades.

Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Na página Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) é possível conferir os contatos e o horário de funcionamento das unidades.

VAGAS

SINE  ANCHIETA / ES

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta-ES.

Pintor Industrial - 02

Ajudante Pintura - 02

Operador de Jato Abrasivo - 02

Técnico Segurança do Trabalho - 01

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.

Almoxarife (para pessoa com deficiência) - 1

Auxiliar de dentista - 1

Cuidador de idosos - 2

Técnico de refrigeração automotiva - 1

Supervisor de Tubing - 1

Vendedor de plano de saúde - 4

Ajudante de montagem de móveis - 1

Motorista tritrem - 10

Mecânico automotivo - 2

Ajudante de mecânico automotivo - 1

Alinhador automotivo - 1

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.

Auxiliar de Cozinha - 01

Cozinheiro Industrial - 01

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais - 02

Garçom - 02

Polidor de Pedras - 01

Vendedor Porta a Porta - 03

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Atendente Balconista - 02

Conselheiro de Dependente Químico - 01

Cortadeira de Roupas sob medida - 01

Designer Gráfico - 01

Operador de Guindauto - 03

Operador de Multifio - 01

Promotor de Vendas (para pessoa com deficiência) - 03

Torneiro CNC - 01

SINE CARIACICA/ES

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.

Acabador de Mármore e Granito - 02

Auxiliar de Mecânico - 01

Churrasqueiro - 01

Costureira - 06

Cozinheira - 01

Pintor de Automóveis - 01

Vendedor Porta a Porta - 04

SINE COLATINA/ES

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Pintor industrial  01

Empregada doméstica  01

Supervisor em serviços gerais  01

Menor aprendiz  25

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Analista de suporte - 01

Auxiliar de logística /carregador de caminhão - 01

Analista de relacionamento de comunidade - 01

Coordenador de turno em lanchonete - 01

Costureira de máquina industrial - 30

Operador de máquina de fabricar papel para pães - 01

Técnico agrícola - 01

Técnico de enfermagem do trabalho - 02

Vendedor interno - 02

Vendedor externo - 01

Zelador - 01

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Operador de Caixa - 02

Executivo de Vendas - 02

Vendedor - 01

Auxiliar de Cozinha - 01

Garçom - 01

Chapeiro - 01

Mecânico de Máquinas Agrícolas - 01

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Auxiliar de cozinha - 05

Auxiliar administrativo - 02

Atendente de laboratório - 03

Banho e tosa de animais - 01

Confeiteira - 01

Dentista clínico geral - 01

Dentista Ortodôntico - 01

Estagiário de TI - 07

Garçom - 05

Mecânico automotivo de suspensão/alinhador - 03

Mecânico de refrigeração - 01

Padeiro - 01

Técnico de enfermagem - 06

Técnico de informática - 01

Técnico em radiologia - 04

Vendedor técnico - 01