Agências do Sine anunciam mais de 160 vagas de emprego no ES

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 165 oportunidades de emprego a partir desta segunda-feira (14). Em Linhares, por exemplo, há 30 vagas para costureira de máquina industrial. Nas outras agências, há oportunidades para dentista, garçom, cuidador de idoso, zelador, padeiro e outras especialidades.
Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Na página Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) é possível conferir os contatos e o horário de funcionamento das unidades.
VAGAS
SINE ANCHIETA / ES
Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N - Centro, Anchieta-ES.
Pintor Industrial - 02
Ajudante Pintura - 02
Operador de Jato Abrasivo - 02
Técnico Segurança do Trabalho - 01
SINE ARACRUZ/ES
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.
Almoxarife (para pessoa com deficiência) - 1
Auxiliar de dentista - 1
Cuidador de idosos - 2
Técnico de refrigeração automotiva - 1
Supervisor de Tubing - 1
Vendedor de plano de saúde - 4
Ajudante de montagem de móveis - 1
Motorista tritrem - 10
Mecânico automotivo - 2
Ajudante de mecânico automotivo - 1
Alinhador automotivo - 1
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.
Auxiliar de Cozinha - 01
Cozinheiro Industrial - 01
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais - 02
Garçom - 02
Polidor de Pedras - 01
Vendedor Porta a Porta - 03
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.
Atendente Balconista - 02
Conselheiro de Dependente Químico - 01
Cortadeira de Roupas sob medida - 01
Designer Gráfico - 01
Operador de Guindauto - 03
Operador de Multifio - 01
Promotor de Vendas (para pessoa com deficiência) - 03
Torneiro CNC - 01
SINE CARIACICA/ES
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.
Acabador de Mármore e Granito - 02
Auxiliar de Mecânico - 01
Churrasqueiro - 01
Costureira - 06
Cozinheira - 01
Pintor de Automóveis - 01
Vendedor Porta a Porta - 04
SINE COLATINA/ES
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Pintor industrial 01
Empregada doméstica 01
Supervisor em serviços gerais 01
Menor aprendiz 25
SINE LINHARES/ES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Analista de suporte - 01
Auxiliar de logística /carregador de caminhão - 01
Analista de relacionamento de comunidade - 01
Coordenador de turno em lanchonete - 01
Costureira de máquina industrial - 30
Operador de máquina de fabricar papel para pães - 01
Técnico agrícola - 01
Técnico de enfermagem do trabalho - 02
Vendedor interno - 02
Vendedor externo - 01
Zelador - 01
SINE NOVA VENÉCIA/ES
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Operador de Caixa - 02
Executivo de Vendas - 02
Vendedor - 01
Auxiliar de Cozinha - 01
Garçom - 01
Chapeiro - 01
Mecânico de Máquinas Agrícolas - 01
SINE SÃO MATEUS/ES
Endereço: Praça Anchieta, 152 Centro.
Auxiliar de cozinha - 05
Auxiliar administrativo - 02
Atendente de laboratório - 03
Banho e tosa de animais - 01
Confeiteira - 01
Dentista clínico geral - 01
Dentista Ortodôntico - 01
Estagiário de TI - 07
Garçom - 05
Mecânico automotivo de suspensão/alinhador - 03
Mecânico de refrigeração - 01
Padeiro - 01
Técnico de enfermagem - 06
Técnico de informática - 01
Técnico em radiologia - 04
Vendedor técnico - 01