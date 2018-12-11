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Barra do Jucu

Afogamento na Barra do Jucu: buscas serão retomadas nesta terça

Nesta segunda-feira (10), foi encontrado o corpo de Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, que sumiu na praia com o amigo Geanderson Custódio, de 9 anos

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 21:18
Geanderson, 9 anos, e Dhanyel, 12 anos, desaparecem no mar da Barra do Jucu Crédito: Reprodução
O terceiro dia de buscas pelas crianças que desapareceram neste sábado (8) na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, foram encerradas por volta das 18h desta segunda-feira (10). Hoje, foi encontrado o corpo de Dhanyel Brandão dos Santos, de 12 anos, que sumiu na praia junto com o amigo Geanderson Custódio, de 9 anos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas estão sendo realizadas desde o dia do desaparecimento e todas as equipes e recursos necessários estão sendo utilizados. Um helicóptero e um time de mergulho também estão participando das ações.
> Pescador é resgatado durante buscas por crianças afogadas no ES
A corporação ainda informou ao Gazeta Online que Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado, Dhanyel tentou socorrer o amigo, que também acabou sendo arrastado pela correnteza.
Em conversa com a reportagem nesta segunda-feira (10), um dos sargentos que participa das buscas informou que a equipe está empenhada para encontrar Geanderson. "Às 8h desta terça-feira (11) retomaremos às buscas com embarcação e aeronave", explicou.
Um morador da região da Barra do Jucu, em Vila Velha, flagrou o último momento dos meninos, que brincavam na praia antes de desaparecerem no mar. Nas imagens, é possível observar como o tempo estava fechado e as ondas agitadas.
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