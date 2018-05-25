Aeroporto de Vitória tem combustível disponível por mais 18 horas

Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Um relatório da Infraero sobre a situação dos aeroportos, divulgado na tarde desta quinta-feira (24), mostrou que o Aeroporto de Vitória tem combustível  querosene de aviação  suficiente por apenas dezoito horas.

O produto já acabou em seis aeroportos administrados pela estatal: Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Palmas (TO) e Juazeiro do Norte (CE). Em outros cinco  Recife, Goiânia, Maceió, Londrina e Navegantes  o combustível só é suficiente por mais doze horas.

Nos 29 restantes, a situação é mais tranquila e o combustível é suficiente por mais de dezoito horas. Estão nesta lista Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ).

Em relação aos aeroportos concedidos, a situação é mais crítica em Brasília e em Confins (Belo Horizonte). Nos demais, o quadro está sob controle, segundo autoridades do setor aéreo.

Diante do problema, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) aconselha os passageiros a só se deslocarem para o aeroporto depois de confirmar com a companhia a situação do seu voo.



