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Relatório da Infraero

Aeroporto de Vitória tem combustível disponível por mais 18 horas

Em outros cinco Recife, Goiânia, Maceió, Londrina e Navegantes o combustível só é suficiente por mais doze horas

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 22:47
Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um relatório da Infraero sobre a situação dos aeroportos, divulgado na tarde desta quinta-feira (24), mostrou que o Aeroporto de Vitória tem combustível  querosene de aviação  suficiente por apenas dezoito horas.
O produto já acabou em seis aeroportos administrados pela estatal: Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Palmas (TO) e Juazeiro do Norte (CE). Em outros cinco  Recife, Goiânia, Maceió, Londrina e Navegantes  o combustível só é suficiente por mais doze horas. 
> Liminar autoriza Forças Armadas retirar caminhoneiros da BR-101
Nos 29 restantes, a situação é mais tranquila e o combustível é suficiente por mais de dezoito horas. Estão nesta lista Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ).
Em relação aos aeroportos concedidos, a situação é mais crítica em Brasília e em Confins (Belo Horizonte). Nos demais, o quadro está sob controle, segundo autoridades do setor aéreo.
Diante do problema, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) aconselha os passageiros a só se deslocarem para o aeroporto depois de confirmar com a companhia a situação do seu voo.
 
 

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