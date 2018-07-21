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Radar em São Paulo

Aeroporto de Vitória funciona normalmente neste sábado (21)

Nesta sexta-feira (20) ocorreu um problema no radar dos aeroportos de São Paulo - o que causou contratempos em vários aeroportos do Brasil, inclusive no de Vitória

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 19:38
Aeroporto de Vitória: concessão prevê aumento da estrutura do terminal Crédito: Fernando Madeira
A Infraero informou na tarde deste sábado (21) que o Aeroporto de Vitória está funcionando normalmente. Nesta sexta-feira (20) um problema no radar dos aeroportos de São Paulo provocou cancelamentos e atrasos em diversos aeroportos do País, inclusive na Capital do Espírito Santo.
No Aeroporto de Vitória, até às 18 horas de sexta (20), foram registrados 12 atrasos e três cancelamentos. Dos voos que não aconteceram, dois eram da companhia Azul que, por nota, chegou a confirmar a relação do cancelamento com o problema no radar em São Paulo.
Apesar do problema, o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles funciona normalmente e sem contratempos.

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