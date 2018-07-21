Aeroporto de Vitória funciona normalmente neste sábado (21)

informou na tarde deste sábado (21) que oestá funcionando normalmente. Nesta sexta-feira (20) um problema no radar dos aeroportos deprovocou cancelamentos e atrasos em diversos aeroportos do País, inclusive na Capital do Espírito Santo.

No Aeroporto de Vitória, até às 18 horas de sexta (20), foram registrados 12 atrasos e três cancelamentos. Dos voos que não aconteceram, dois eram da companhia Azul que, por nota, chegou a confirmar a relação do cancelamento com o problema no radar em São Paulo.