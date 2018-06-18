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Mau tempo

Aeroporto de Vitória é fechado para pousos e decolagens

A semana do capixaba começou com chuva, vento e tempo fechado

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 10:30
Por causa do mau tempo, o Aeroporto de Vitória foi fechado para pousos e decolagens na manhã desta segunda-feira (18). O terminal aéreo ficou fechado por dois momentos, entre 6h30 e 6h43 e entre 07h02 e 07h27, segundo a Infraero. Logo após começou a operar por instrumentos. 
No local a movimentação era tranquila, sem filas ou espera. De acordo com a Infraero, não houve nenhum cancelamento de voos no início da manhã. Um voo para Guarulhos, em São Paulo, no entanto, acabou atrasando cerca de uma hora por causa da situação meteorológica.
PREVISÃO NESTA SEGUNDA 
A semana do capixaba começou com vento, muita água e pontos de alagamento. O céu está tão encoberto que fica difícil até de ver a Terceira Ponte. De acordo com informações do Climatempo, a previsão é de mínima de 20°C e máxima de 26°C nesta segunda em Vitória. Pode chover a qualquer hora.

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