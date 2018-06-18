Aeroporto de Vitória é fechado para pousos e decolagens

Por causa do mau tempo, o Aeroporto de Vitória foi fechado para pousos e decolagens na manhã desta segunda-feira (18). O terminal aéreo ficou fechado por dois momentos, entre 6h30 e 6h43 e entre 07h02 e 07h27, segundo a Infraero. Logo após começou a operar por instrumentos.

No local a movimentação era tranquila, sem filas ou espera. De acordo com a Infraero, não houve nenhum cancelamento de voos no início da manhã. Um voo para Guarulhos, em São Paulo, no entanto, acabou atrasando cerca de uma hora por causa da situação meteorológica.

PREVISÃO NESTA SEGUNDA