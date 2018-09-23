Aeronave desaparece após decolar em Linhares

Uma aeronave desapareceu após decolar em Linhares, região Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (21). Nela estavam o piloto Mayke Stefanelli Barcellos e o amigo Douglas Siqueira Lana.
Os dois estavam em uma aeronave do modelo Trike (asa-delta motorizada), que saiu do bairro Jardim Laguna, às 4h40 de sexta-feira (21), e seguiriam para um evento que envolve pilotos do Brasil inteiro na cidade de Mucuri, Bahia, mas não chegaram ao destino.
Equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) fizeram buscas neste sábado (22), mas não conseguiram encontrar os dois amigos. Segundo informações da Secretaria da Casa Militar, as buscas foram realizadas pelo helicóptero Harpia 2.
Neste sábado (22), familiares acionaram o Corpo de Bombeiros e Notaer. O helicóptero Harpia 2 fez o trajeto Linhares x Mucuri (BA), passando pelo litoral, e Mucuri x Linhares, desta vez pelo continente, mas não foi encontrada a aeronave com os amigos. Foram mais de três horas de buscas. Os trabalhos serão retomados neste domingo (23).