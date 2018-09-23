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Investigação

Aeronave desaparece após decolar em Linhares

Buscas foram realizadas por equipes do Notaer neste sábado, mas a aeronave não foi localizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 21:27

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 21:27

Maike Estefaneli Barcelos, piloto da aeronave Crédito: Facebook
Uma aeronave desapareceu após decolar em Linhares, região Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (21). Nela estavam o piloto Mayke Stefanelli Barcellos e o amigo Douglas Siqueira Lana. 
Os dois estavam em uma aeronave do modelo Trike (asa-delta motorizada), que saiu do bairro Jardim Laguna, às 4h40 de sexta-feira (21), e seguiriam para um evento que envolve pilotos do Brasil inteiro na cidade de Mucuri, Bahia, mas não chegaram ao destino. 
Aeronave do modelo Trike (Asa delta motorizada) Crédito: Imagem genérica
Equipes do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) fizeram buscas neste sábado (22), mas não conseguiram encontrar os dois amigos. Segundo informações da Secretaria da Casa Militar, as buscas foram realizadas pelo helicóptero Harpia 2. 
Neste sábado (22), familiares acionaram o Corpo de Bombeiros e Notaer. O helicóptero Harpia 2 fez o trajeto Linhares x Mucuri (BA), passando pelo litoral, e Mucuri x Linhares, desta vez pelo continente, mas não foi encontrada a aeronave com os amigos. Foram mais de três horas de buscas. Os trabalhos serão retomados neste domingo (23).

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