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Praia dos Recifes

Aeronave com pane seca faz pouso forçado em praia de Vila Velha

Dois tripulantes estavam na aeronave, que teve que ser rebocada por um guindaste

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 23:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 23:47
A aeronave realizou um pouso forçado na Praia dos Recifes, em Vila Velha, por volta das 11h desta quinta-feira (22) Crédito: Internauta | Gazeta Online
Uma aeronave de matrícula PP-AYB teve que realizar um pouso forçado após uma pane seca na tarde desta quinta-feira (22) na Praia dos Recifes, em Vila Velha. As informações são da Prefeitura de Vila Velha.
O fato aconteceu por volta das 11 horas. Dois tripulantes estavam na aeronave, que logo foi rebocada por um guindaste e retirada do local. Ninguém ficou ferido.
> Aeroporto terá que cobrar taxas a partir do peso, e não do valor de obra de arte
Questionada pelo Gazeta Online, a Infraero declarou que a aeronave não decolou de nenhum aeroporto da empresa. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que uma ação inicial será realizada para investigar o processo com o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.
A reportagem demandou a Polícia Militar para questionar a presença de um helicóptero da corporação no local, mas, até a publicação da matéria, não obteve resposta.
VEJA FOTOS
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
Em relação aos questionamentos, este Centro informa:
Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), realizará a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-AYB, ocorrida nesta quinta-feira (22/11), em Vila Velha (ES).
A Ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.
A investigação realizada pelo CENIPA tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.
A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo CENIPA terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente.

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