Aeronave caça da Marinha do Brasil vai continuar sobrevoando Vitória

Ela provoca um "barulho ensurdecedor", como relatam os moradores da Capital. Sobrevoo faz parte de treinamento de aviadores navais

Publicado em 18 de julho de 2019 às 21:09 - Atualizado há 6 anos

O avião modelo caça que tem sobrevoado a Grande Vitória desde a tarde desta quarta-feira (17) e surpreendido os moradores com seu barulho faz parte de um treinamento do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (Esquadrão VF-1), unidade da Marinha do Brasil.

O objetivo é capacitar Aviadores Navais. Para isso, há um mínimo de horas e quantidade de atividades que devem ser realizados.

O Aeroporto de Vitória foi utilizado para procedimentos de precisão e não-precisão, em razão de obras na pista da Ala 12-FAB (Santa Cruz, RJ) da indisponibilidade do Aeroporto Internacional do Galeão (Rio de Janeiro) em receber voos de treinamento de aeronaves militares e devido ao grande fluxo aéreo na Terminal Rio.

O Esquadrão VF-1 utiliza as aeronaves de Caça AF-1B/C, tipo A-4 Skyhawk Crédito: Marinha do Brasil | Divulgação

Os treinamentos para Aviadores Navais devem acontecer ao longo de todo o ano, e podem ocorrer em qualquer aeroporto que atenda as necessidades do Esquadrão. Além do aeroporto de Vitória, o de São José dos Campos (São Paulo) também está sendo utilizado.

Não há registros fotográficos do avião na Grande Vitória, mas o Esquadrão VF-1 utiliza aeronaves de caça do tipo A-4 Skyhawk, como o da imagem que abre a reportagem. Os moradores que conseguiram avistar o avião o caracterizaram como "ensurdecedor" e "apavorante". "Parece que o mundo está acabando de tanto barulho", comentou uma moradora de Vila Velha, via rede social.

