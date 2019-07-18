Aeronave caça da Marinha do Brasil vai continuar sobrevoando Vitória

Publicado em 18 de julho de 2019 às 21:09
- Atualizado há 6 anos
O avião modelo caça que tem sobrevoado a Grande Vitória desde a tarde desta quarta-feira (17) e surpreendido os moradores com seu barulho faz parte de um treinamento do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (Esquadrão VF-1), unidade da Marinha do Brasil.
O objetivo é capacitar Aviadores Navais. Para isso, há um mínimo de horas e quantidade de atividades que devem ser realizados.
O Aeroporto de Vitória foi utilizado para procedimentos de precisão e não-precisão, em razão de obras na pista da Ala 12-FAB (Santa Cruz, RJ) da indisponibilidade do Aeroporto Internacional do Galeão (Rio de Janeiro) em receber voos de treinamento de aeronaves militares e devido ao grande fluxo aéreo na Terminal Rio.
Os treinamentos para Aviadores Navais devem acontecer ao longo de todo o ano, e podem ocorrer em qualquer aeroporto que atenda as necessidades do Esquadrão. Além do aeroporto de Vitória, o de São José dos Campos (São Paulo) também está sendo utilizado.
Não há registros fotográficos do avião na Grande Vitória, mas o Esquadrão VF-1 utiliza aeronaves de caça do tipo A-4 Skyhawk, como o da imagem que abre a reportagem. Os moradores que conseguiram avistar o avião o caracterizaram como "ensurdecedor" e "apavorante". "Parece que o mundo está acabando de tanto barulho", comentou uma moradora de Vila Velha, via rede social.
