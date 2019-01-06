Advogados entram com pedido de habeas corpus para deputado Luiz Durão

Deputado Luiz Durão na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Fernando Madeira

Os advogados de defesa do deputado estadual, Luiz Durão (PDT), ingressaram na tarde deste sábado (05) com um pedido de Habeas Corpus visando a libertação do parlamentar. Ele foi detido por policiais civis em um motel da Serra e autuado por estupro de uma adolescente de 17 anos.

O deputado foi flagrado pela polícia saindo do local com uma adolescente de 17 anos por volta das 11 horas. Assim que deixou o local, Durão foi conduzido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Vitória, onde prestou esclarecimentos sobre o caso ao delegado Lorenzo Pazolini. Logo após ele foi conduzido ao Quartel do Corpo de Bombeiros, onde permanece preso.

Na manhã deste sábado foi realizada uma audiência de custódia, mas por ser tratar de um deputado estadual com prerrogativa de foro privilegiado, a juíza declarou sua incompetência para julgar o caso e o transferiu para avaliação na 2ª instância da Justiça estadual. O processo foi então encaminhado para o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.