Advogado diz que Hilário está deprimido e sofre pela morte de Milena

Leonardo Picoli Gagno, advogado de defesa de Hilário Frasson Crédito: Marcelo Prest

Ao chegar na 1ª Vara Criminal para o último dia de audiências do caso Milena Gottardi, o advogado de defesa de Hilário Frasson, Leonardo Gagno, afirmou que o policial está deprimido e sofre pela morte da médica.

"Ele está muito triste, muito deprimido. Ele sofre muito mais pela morte da Milena do que pela acusação e pelo cárcere. Mas está pronto para enfrentar as acusações", afirmou Gagno.

Após a conclusão da fase de instrução, o juiz Marcos Pereira Sanches dará um prazo de cinco dias para alegações finais do Ministério Público. Na sequência, será a vez da defesa ter também um prazo de cinco dias para as alegações finais. Só depois o juiz decidirá se os réus vão à Juri Popular.

CRIME

A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.