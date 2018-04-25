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Caso Milena Gottardi

Advogado diz que Hilário está deprimido e sofre pela morte de Milena

'Ele sofre muito mais pela morte da Milena do que pela acusação e pelo cárcere. Mas está pronto para enfrentar as acusações', afirmou Leonardo Gagno

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 14:04
Leonardo Picoli Gagno, advogado de defesa de Hilário Frasson Crédito: Marcelo Prest
Ao chegar na 1ª Vara Criminal para o último dia de audiências do caso Milena Gottardi, o advogado de defesa de Hilário Frasson, Leonardo Gagno, afirmou que o policial está deprimido e sofre pela morte da médica.  
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"Ele está muito triste, muito deprimido. Ele sofre muito mais pela morte da Milena do que pela acusação e pelo cárcere. Mas está pronto para enfrentar as acusações", afirmou Gagno.
Após a conclusão da fase de instrução, o juiz Marcos Pereira Sanches dará um prazo de cinco dias para alegações finais do Ministério Público. Na sequência, será a vez da defesa ter também um prazo de cinco dias para as alegações finais. Só depois o juiz decidirá se os réus vão à Juri Popular.
CRIME
A médica Milena foi baleada com um tiro na cabeça no estacionamento do Hucam, em Maruípe, quando saía do trabalho, em 14 de setembro do ano passado. No dia seguinte teve a morte declarada. Os acusados pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que pediu a prisão temporária deles. O Juizado da 1ª Vara Criminal aceitou a denúncia e manteve os réus presos.
Em janeiro deste ano começaram a ser realizadas as audiências de instrução, onde as testemunhas de defesa de todas as partes, assim como os réus, começaram a ser ouvidos. Faltam apenas o relato dos últimos quatro réus e de algumas testemunhas de defesa e acusação, agora agendados.

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