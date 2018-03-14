Adulteração de autoescola acaba na polícia na Serra

Durante uma prova de trânsito na manhã desta quarta-feira (14), uma autoescola, com filial nos municípios da Serra e Vila Velha, tentou utilizar um veículo que pertence à filial de Vila Velha usando a placa de outro carro da empresa, que está registrado na unidade da Serra.

Após denúncia da adulteração, a Polícia Militar informou que foi acionada para ir ao bairro Barcelona, na Serra, para averiguar a informação de que um veículo estava com suspeita de adulteração. No local, a PM constatou que a placa não coincidia com o chassi encontrado no veículo.

O automóvel foi guinchado e entregue na Delegacia Regional de Serra. A PM disse, ainda, que no momento de atendimento da ocorrência um homem chegou ao local e se identificou como funcionário da autoescola. Ele foi conduzido para a delegacia.

DETRAN

Por meio de nota, o Detran informou que O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) confirma o fato. O Órgão aguarda a conclusão das investigações pela Polícia Civil para que, posteriormente, possa tomar providências administrativas e operacionais.

ATIVIDADES SUSPENSAS

O Detran suspendeu, pelo período de 60 dias, as atividades da autoescola KM, unidade Serra, em razão do problema apresentado na prova de trânsito. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta.

O OUTRO LADO