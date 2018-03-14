Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Adulteração de autoescola acaba na polícia na Serra

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para ir ao bairro Barcelona, na Serra, para averiguar a informação de que um veículo estava com suspeita de adulteração

Publicado em 14 de Março de 2018 às 16:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 16:15
Durante uma prova de trânsito na manhã desta quarta-feira (14), uma autoescola, com filial nos municípios da Serra e Vila Velha, tentou utilizar um veículo que pertence à filial de Vila Velha usando a placa de outro carro da empresa, que está registrado na unidade da Serra.
Após denúncia da adulteração, a Polícia Militar informou que foi acionada para ir ao bairro Barcelona, na Serra, para averiguar a informação de que um veículo estava com suspeita de adulteração. No local, a PM constatou que a placa não coincidia com o chassi encontrado no veículo.
O automóvel foi guinchado e entregue na Delegacia Regional de Serra. A PM disse, ainda, que no momento de atendimento da ocorrência um homem chegou ao local e se identificou como funcionário da autoescola. Ele foi conduzido para a delegacia.
DETRAN
Por meio de nota, o Detran informou que O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) confirma o fato. O Órgão aguarda a conclusão das investigações pela Polícia Civil para que, posteriormente, possa tomar providências administrativas e operacionais. 
ATIVIDADES SUSPENSAS
O Detran suspendeu, pelo período de 60 dias, as atividades da autoescola KM, unidade Serra, em razão do problema apresentado na prova de trânsito. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta.
O OUTRO LADO
O responsável pela autoescola KM foi procurado pela equipe de reportagem do Gazeta Online, mas preferiu não falar sobre o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados