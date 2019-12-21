Adolescentes de Vitória formam corrente do bem para proteger o meio ambiente

Adolescentes do projeto Mahalo fizeram coleta de lixo da praia da Avenida beira-mar em vitória Crédito: Arquivo Projeto Mahalo

O mais velho entre os integrantes do projeto Mahalo, João Lucas Braga de Souza, 18 anos, se reúne com mais seis amigos para planejar ações voltadas para a proteção do meio ambiente, da comunidade e dos animais. Eles são mais alguns jovens que investem em ações para melhorar o mundo . O projeto surgiu no dia 29 de julho deste ano, marcado mundialmente como o Dia da Sobrecarga da Terra, que foi quando nós, pessoas, passamos a consumir do meio ambiente mais do que ele poderia repor, segundo as organizações mundiais.

Essa data nos trouxe indignação na escola, por isso pensamos em fazer algo por nossa conta, revela João Lucas, estudante do 3º ano do ensino médio de uma escola particular de Ilha de Monte Belo, em Vitória, onde também estudam Matheus Buril, 17, Luiza gabriela, Isabella Negrini, Samara Garcia, Nathália Martins e Bárbara Gonçalves, todos com 16 anos, que fazem parte do movimento.

Data: 06/12/2019 - ES - Vitória - Joâo Lucas Braga de Souza, 18 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde então, já foram duas ações práticas, mas vem mais por aí. O grupo mobilizou pessoas para recolher lixo na orla da Avenida Beira-Mar, em Vitória. Recolhemos 22 sacos de lixo, coisas que não são absorvidas pelo meio ambiente, como garrafas pet, vidros, plásticos de diversos tipos. Depois, com a chuva que atingiu a Região Metropolitana, foi a vez de acionar os voluntários nas redes sociais, conhecidos e desconhecidos, para arrecadar alimentos e roupas para quem foi vítima das enchentes.

A gente nem tinha onde colocar os alimentos que recebíamos. O que chegava na escola fomos colocando em um cantinho da sala de aula. Depois, entregamos na Prefeitura de Vitória, lembra o garoto, que ficou surpreso com a receptividade das pessoas.