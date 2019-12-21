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Pastoral Adolescente

Atuante na igreja, estudante discute temas da juventude em Vitória

Luiza Niccho, de 16 anos, descobriu o dom do trabalho em equipe e o de também agregar valores a adolescentes como ela. Na Pastoral Adolescente, ela e outros jovens falam sobre segurança, sexualidade, namoro, drogas, e outros temas do dia a dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 19:07

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 19:07

Data: 06/12/2019 - ES - Vitória - Luiza Nicchio, 16 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
A igreja foi o ambiente em que a estudante Luiza Niccho, de 16 anos, descobriu o dom do trabalho em equipe e o de também agregar valores a adolescentes como ela. A jovem atua na Pastoral Adolescente, a Pamp, da Paróquia São Camilo de Lellis, na Mata da Praia, em Vitória. Pregar a solidariedade e debater temas importantes para os jovens têm sido uma experiência transformadora para ela.
É um jeito animado de poder falar sobre diversos assuntos com quem é adolescente como eu. Discutimos sobre segurança, sexualidade, namoro, drogas, e outros temas do dia a dia. Mas também não perdemos a essência enquanto adolescentes, conta a estudante, que faz parte do time de jovens envolvidos em projetos do bem.

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Luiza é responsável pelo momento musical dos encontros, que acontecem todas às segundas-feiras, além de promover ações como arrecadação de alimentos para asilos e colaborar com a organização da festa junina da paróquia e demais atividades de caridade.
A renda da barraca da festa é sempre doada. A coleta de doações é organizada por grupos e depende de dedicação e de insistência, além de amor para quem vai receber. Tudo é entregue em um asilo, onde o grupo faz uma oração e passa o dia lá, descreve Luiza, que frequenta a igreja desde pequena e sempre foi atuante

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Aluna do 1º ano do ensino médio, a adolescente estuda em tempo integral dois dias na semana. Em casa, dedica-se às atividades escolares, também faz aulas de Inglês e ainda tem tempo para aprender piano e fazer exercícios diariamente.

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