Adolescente que sumiu na Praia de Manguinhos continua desaparecido

O adolescente que sumiu na última quinta-feira (31) na Praia de Manguinhos, na Serra, continua desaparecido. O Corpo de Bombeiros informou que realizou operações com equipes de mergulho e contou com o apoio de um helicóptero para as buscas deste domingo (03), mas Gabriel Machado, de 16 anos, ainda não foi localizado.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas vão ser retomadas nesta segunda-feira (04).
PESSOA DÓCIL
"Ele salvou a vida do melhor amigo", disse um dos irmãos de Gabriel, que preferiu não de identificar. Segundo ele, o jovem sempre foi uma pessoa dócil e que a família espera notícias rápidas.
O irmão de Gabriel conta que o estudante é filho caçula, e que a mãe sabia que ele estava na praia na última quinta-feira (31), com amigos. O incidente aconteceu quando o melhor amigo do jovem começou a se afogar e Gabriel pulou na água para salvá-lo.
OUTRA VERSÃO
Uma parente de um dos amigos que estavam na água com Gabriel conta outra versão sobre o caso. Segundo ela, estavam na beira da praia Gabriel e mais dois adolescentes, por volta de 14h da última quinta-feira (31).
Gabriel teria sido o primeiro a ser levado para o fundo pela maré. Os outros garotos teriam tentado puxá-lo de volta com ajuda de uma boia em forma de colchão, mas não conseguiram. Nessa hora, os guarda-vidas entraram em ação e alcançaram os dois amigos. Gabriel, no entanto, foi levado pelas ondas e desapareceu.
Os amigos tentaram ajudar o Gabriel. Ele segurava na boia e descia, não conseguiu se salvar. Ele caiu em um local que tinha um buraco. Foi questão de cinco minutos, afirmou Fabiana da Silva Nascimento, 34 anos, mãe do Alex, que estava na água com Gabriel e o outro amigo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas no mar de Manguinhos ainda na quinta-feira, mas o garoto não foi encontrado.