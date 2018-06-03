Adolescente que sumiu na Praia de Manguinhos continua desaparecido

O adolescente que sumiu na última quinta-feira (31) na Praia de Manguinhos, na Serra, continua desaparecido. O Corpo de Bombeiros informou que realizou operações com equipes de mergulho e contou com o apoio de um helicóptero para as buscas deste domingo (03), mas Gabriel Machado, de 16 anos, ainda não foi localizado.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas vão ser retomadas nesta segunda-feira (04).

PESSOA DÓCIL

"Ele salvou a vida do melhor amigo", disse um dos irmãos de Gabriel, que preferiu não de identificar. Segundo ele, o jovem sempre foi uma pessoa dócil e que a família espera notícias rápidas. , disse um dos irmãos de Gabriel, que preferiu não de identificar. Segundo ele, o jovem sempre foi uma pessoa dócil e que a família espera notícias rápidas.

O irmão de Gabriel conta que o estudante é filho caçula, e que a mãe sabia que ele estava na praia na última quinta-feira (31), com amigos. O incidente aconteceu quando o melhor amigo do jovem começou a se afogar e Gabriel pulou na água para salvá-lo.

OUTRA VERSÃO

Uma parente de um dos amigos que estavam na água com Gabriel conta outra versão sobre o caso. Segundo ela, estavam na beira da praia Gabriel e mais dois adolescentes, por volta de 14h da última quinta-feira (31).

Gabriel teria sido o primeiro a ser levado para o fundo pela maré. Os outros garotos teriam tentado puxá-lo de volta com ajuda de uma boia em forma de colchão, mas não conseguiram. Nessa hora, os guarda-vidas entraram em ação e alcançaram os dois amigos. Gabriel, no entanto, foi levado pelas ondas e desapareceu.

Os amigos tentaram ajudar o Gabriel. Ele segurava na boia e descia, não conseguiu se salvar. Ele caiu em um local que tinha um buraco. Foi questão de cinco minutos, afirmou Fabiana da Silva Nascimento, 34 anos, mãe do Alex, que estava na água com Gabriel e o outro amigo.