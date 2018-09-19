Adolescente detido após voltar a roubar foge algemado no Norte do ES

Adolescente, liberado do Iases, foi detido após voltar a roubar. Ele fugiu algemado quando saía da sede do Ministério Público Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo a mãe do menor, uma trabalhadora rural de Jaguaré, seu filho tinha sido levado ao Ministério Público por dois policiais civis e iria retornar para a Delegacia Regional de São Mateus quando conseguiu fugir, mesmo algemado. Quando os policiais abriram o carro para colocar meu filho dentro, ele saiu correndo desesperado e entrou em um mato. Os policiais correram atrás, mas não conseguiram encontrá-lo, contou.

A trabalhadora rural falou que a região onde o menor fugiu ficou cheia de policiais. Foi uma confusão na rua, ouvimos até tiro de pistola e eu fiquei apavorada. Aí eu também entrei no mato e comecei a procurar meu filho, para entregar meu menino com vida aos policiais, ressaltou.

Muito preocupada, a mãe afirma que os policiais disseram que a ordem é atirar no adolescente. Estou desesperada, os policiais falaram que a ordem é atirar no meu filho quando encontrarem. Mas é uma covardia, como vão atacá-lo se o menino está algemado e fraco, há dois dias sem comer? Ele tinha falado para mim que estava sem almoçar e sem jantar, explicou.

Ela também afirma que é a primeira vez que vê o filho sendo preso. Ele já esteve no Iases, mas eu nunca tinha visto ele algemado, sendo carregado por policiais. É difícil ver meu filho preso, mas é melhor assim do que morto. Meu coração está desesperado, estou com medo do que pode acontecer com ele, finalizou a mãe do adolescente.

Em entrevista para o Gazeta Online nesta terça-feira, a trabalhadora rural já havia dito que o filho nem deveria ter saído do Iases. Ele foi liberado após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que pede que as unidades do Iases não ultrapassem 119% da lotação.

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O OUTRO LADO

Questionada pela reportagem do Gazeta Online para responder como o menor infrator conseguiu fugir, mesmo algemado e sob a custódia de dois policiais, a Polícia Civil respondeu, por nota, que abriu um procedimento administrativo para apurar o fato. Até o momento, o menor não foi localizado, destaca a nota.

'NÃO DEVERIA TER SAÍDO", DIZ MÃE DE MENOR SOLTO QUE VOLTOU A ROUBAR

Adolescente foi liberado da unidade de internação para menores e voltou a roubar. Detido novamente, ele fugiu algemado Crédito: Governo do Estado

Gazeta Online, a mãe do menor infrator, disparou sobre a liberação do filho do Iases, Nesta terça, em desabafo à reportagem do, a mãe do menor infrator, disparou sobre a liberação do filho do Iases, numa determinação obedecendo o STF , por causa da superlotação na unidade: "Ele nem deveria ter saído de lá". Pouco antes de ser apreendido, a mãe disse que o filho enviou uma mensagem pedindo dinheiro.

"Eu disse que não tinha e perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim, mas não falou onde estava. Falei com ele para lavar carro e conseguir dinheiro. Porém, à noite, a polícia conseguiu meu contato e disse que ele estava apreendido na delegacia", lembra.

"Nós moramos em Jaguaré e não tenho como ir embora daqui, pois meu marido e eu trabalhamos na roça. Já avisei várias vezes para ele não fazer coisa errada, mas ele não obedece. Fico muito triste. Desde que ele saiu do Iases, eu não consegui dormir com medo do que possa acontecer com meu filho".

Antes de ele ir para a internação pela primeira vez, tentaram matá-lo com 14 tiros. Ele ficou internado na época, à beira da morte, e até hoje tem uma bala alojada na cabeça. Não sei mais o que fazer Desabafo de mãe de menor infrator à espera de recuperação para o filho

De acordo com a Polícia Militar , o menor foi apreendido no Centro de São Mateus, dentro de um hotel, onde estava hospedado, após roubar celulares e joias de vítimas em um escritório de advocacia.

As vítimas informaram que o menor entrou no estabelecimento, durante a manhã, portando um objeto semelhante a uma arma de fogo e anunciou o roubo. O adolescente teria perguntado por um advogado que trabalha no local, mas ele não estava no momento e o menor, então, exigiu dinheiro de quatro vítimas.

Ao informarem que não tinham dinheiro, o menor exigiu que entregassem os aparelhos celulares e joias. Em seguida, o acusado prendeu as vítimas em um dos cômodos do escritório e fugiu do local.

Em buscas realizadas no interior do quarto de hotel onde o menor estava, os militares encontraram as roupas utilizadas no crime e uma pistola de pressão muito semelhante a uma arma de fogo. O adolescente informou que os aparelhos celulares que foram roubados estavam escondidos em um terreno baldio próximo ao hotel.

O menor foi encaminhado à Delegacia de São Mateus. Enquanto os militares faziam a ocorrência, uma outra vítima informou que estava dentro do edifício, quando foi abordada pelo rapaz, que lhe apontou a suposta arma de fogo e roubou o celular e cerca de R$ 70.

OUTRAS INFRAÇÕES

De acordo com a PM, o menor já cometeu outras infrações. Em 2016, foi apreendido duas vezes por furto. Além disso, em julho deste ano, enquanto estava dentro do Iases, na Unidade de Internação Provisória Norte (Unip Norte) em Linhares, foi registrada uma ocorrência de lesão corporal, na qual o adolescente feriu um outro jovem com um objeto pontiagudo, conhecido como 'chuchu', feito por uma escova de dente.

Já a assessoria do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que, por motivo de segurança e para resguardar a identidade do adolescente, não pode divulgar a informação.

A assessoria da Polícia Civil informou que o adolescente vai responder pelo ato infracional análogo de roubo e ficará à disposição da Justiça.