Adolescente de 15 anos furta farmácia em Nova Venécia

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em, região, após furtar cosméticos em umado centro do município, na tarde desta terça-feira (10). Um funcionário flagrou a ação criminosa e acionou a

De acordo com a PM, o suspeito tentou furtar alguns cosméticos que são vendidos na farmácia. Com o suspeito, os militares ainda encontraram um relógio e um anel ainda com etiqueta. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ocorrência. O acusado foi encaminhado para delegacia da região.

Outros crimes foram cometidos por menores de idade em Nova Venécia nos últimos meses. Em 11 de setembro, um garoto de 13 anos foi apreendido por furtar uma bicicleta de R$ 29 mil e trocar por 15 buchas de maconha. Segundo a Polícia Militar, o acusado tem aterrorizado a população cometendo furtos em residências do município.