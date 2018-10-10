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Crime

Adolescente de 15 anos furta farmácia em Nova Venécia

Funcionário flagrou o adolescente furtando cosméticos no estabelecimento e acionou a Polícia Militar; ele foi detido e encaminhado à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 20:43

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 20:43

Crédito: Fred Loureiro| Secom
Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, após furtar cosméticos em uma farmácia do centro do município, na tarde desta terça-feira (10). Um funcionário flagrou a ação criminosa e acionou a Polícia Militar.
De acordo com a PM, o suspeito tentou furtar alguns cosméticos que são vendidos na farmácia. Com o suspeito, os militares ainda encontraram um relógio e um anel ainda com etiqueta. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ocorrência. O acusado foi encaminhado para delegacia da região.
> Polícia apreende carga irregular de cerveja em Vila Velha
Outros crimes foram cometidos por menores de idade em Nova Venécia nos últimos meses. Em 11 de setembro, um garoto de 13 anos foi apreendido por furtar uma bicicleta de R$ 29 mil e trocar por 15 buchas de maconha. Segundo a Polícia Militar, o acusado tem aterrorizado a população cometendo furtos em residências do município.
> Pai é preso acusado de usar bebida láctea para envenenar filho em Castelo

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