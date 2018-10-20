Adolescente de 15 anos é apreendida acusada de assassinato

A Unip II funciona no complexo de unidades de internação do Iases em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida pela polícia acusada de um assassinato no bairro Aimorés, em São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado. A suspeita teria matado Gilmar Moraes, de 42 anos, na última terça-feira (16). A apreensão foi realizada pela Delegacia de Polícia (DP) do município, em conjunto com a Polícia Militar, horas depois, no mesmo bairro.

O crime aconteceu após um desentendimento, de acordo com delegado Bruno Rodrigues, titular da DP. A adolescente contou que a vítima teria feito insinuações que a deixaram ofendida. Essa versão ainda está sendo investigada. Em depoimento, ela confessou o crime e descreveu como cometeu o assassinato. Segundo seu relato, além de usar um pedaço de madeira com pregos, ela também usou uma pedra para golpear o crânio da vítima. A adolescente ainda teria tentado arrastar o corpo até o carro dele, na tentativa de forjar uma morte provocada por acidente, informou Rodrigues.

Depois do homicídio, a suspeita esteve em um posto de gasolina para se limpar do sangue, disse o delegado. Ainda segundo ele, não é a primeira vez que a acusada comete crimes. Ela já havia cumprido medidas socioeducativas por posse de munições. Também estamos apurando a possibilidade de outras pessoas terem envolvimento no crime, ressaltou.