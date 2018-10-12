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Na zona rural

Acusados de furtos em fazendas são presos em Ponto Belo

Dois jovens que não tiveram os nomes informados são suspeitos de cometer furtos e roubos em propriedades rurais da região. Os suspeitos já têm passagem pela polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2018 às 20:39

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 20:39

Objetos furtados em fazendas da região de Ponto Belo Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Dois jovens foram presos no distrito de Altamira, em Ponto Belo, região Norte do Estado, na manhã de quarta-feira (10), acusados de cometer furtos e roubos em fazendas da região. Um suspeito tem 19 anos e o outro tem 22 anos. Os nomes não foram divulgados. Os dois já têm passagens na polícia. Parte dos objetos furtados foram recuperados.
A prisão foi realizada pelos policiais militares da 4ª Companhia do 2º Batalhão. Segundo o comandante da operação, subtenente Welton Oliveira Costa, os detidos fazem parte de uma quadrilha que pratica furtos e roubos na região e teriam furtado uma fazenda na comunidade Dalmásio, na zona rural do município, em 13 de setembro.
Depois desse crime, os militares fizeram levantamentos e identificaram os dois acusados, além de um suspeito de 31 anos que não foi localizado. Os detidos foram encontrados em Altamira após diligências de policiais do Serviço de Inteligência, Força Tática e Radiopatrulha.
Com os dois criminosos, a PM encontrou grande parte dos objetos furtados e ainda apreenderam drogas e materiais utilizados para o preparo de entorpecentes. Os acusados e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Montanha.

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