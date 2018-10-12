Acusados de furtos em fazendas são presos em Ponto Belo

Objetos furtados em fazendas da região de Ponto Belo Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Dois jovens foram presos no distrito de Altamira, em Ponto Belo, região Norte do Estado, na manhã de quarta-feira (10), acusados de cometer furtos e roubos em fazendas da região. Um suspeito tem 19 anos e o outro tem 22 anos. Os nomes não foram divulgados. Os dois já têm passagens na polícia. Parte dos objetos furtados foram recuperados.

A prisão foi realizada pelos policiais militares da 4ª Companhia do 2º Batalhão. Segundo o comandante da operação, subtenente Welton Oliveira Costa, os detidos fazem parte de uma quadrilha que pratica furtos e roubos na região e teriam furtado uma fazenda na comunidade Dalmásio, na zona rural do município, em 13 de setembro.

Depois desse crime, os militares fizeram levantamentos e identificaram os dois acusados, além de um suspeito de 31 anos que não foi localizado. Os detidos foram encontrados em Altamira após diligências de policiais do Serviço de Inteligência, Força Tática e Radiopatrulha.