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Em Conceição da Barra

Acusado de destruir imagem de santo em Conceição da Barra é preso

Imagem de São Pedro, padroeiro da cidade do Norte do Estado, ficava em uma praça pública no Centro. Josué Celecina de Souza, de 23 anos, foi conduzido para a delegacia, não pagou fiança e foi encaminhado para o presídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 20:32

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 20:32

Imagem de São Pedro ficou completamente destruída Crédito: Internauta/Gazeta Online
O jovem acusado de destruir a imagem de um santo em uma praça de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (31). O suspeito Josué Celecina de Souza, de 23 anos, é apontado como o vândalo que destruiu uma imagem de São Pedro, que é padroeiro do município, na noite de quinta-feira (30).
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de dano ao patrimônio na quinta-feira e os militares encontram a imagem do santo completamente destruída na Praça São Pedro, Centro de Conceição da Barra. Na ocasião foram realizadas buscas pelo acusado apontado por testemunhas, mas ele não foi encontrado.
De acordo com a Polícia Militar, Josué foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus e autuado por dano qualificado. Foi arbitrada fiança, mas como não houve o pagamento, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, destacou a nota da PC.

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