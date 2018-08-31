Acusado de destruir imagem de santo em Conceição da Barra é preso

O jovem acusado de destruir a imagem de um santo em uma praça de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (31). O suspeito Josué Celecina de Souza, de 23 anos, é apontado como o vândalo que destruiu uma imagem de São Pedro, que é padroeiro do município, na noite de quinta-feira (30).
A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de dano ao patrimônio na quinta-feira e os militares encontram a imagem do santo completamente destruída na Praça São Pedro, Centro de Conceição da Barra. Na ocasião foram realizadas buscas pelo acusado apontado por testemunhas, mas ele não foi encontrado.
De acordo com a Polícia Militar, Josué foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus e autuado por dano qualificado. Foi arbitrada fiança, mas como não houve o pagamento, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, destacou a nota da PC.