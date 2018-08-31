Acusado de destruir imagem de santo em Conceição da Barra é preso

Imagem de São Pedro ficou completamente destruída Crédito: Internauta/Gazeta Online

O jovem acusado de destruir a imagem de um santo em uma praça de Conceição da Barra, na região Norte do Estado, foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira (31). O suspeito Josué Celecina de Souza, de 23 anos, é apontado como o vândalo que destruiu uma imagem de São Pedro, que é padroeiro do município, na noite de quinta-feira (30).

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de dano ao patrimônio na quinta-feira e os militares encontram a imagem do santo completamente destruída na Praça São Pedro, Centro de Conceição da Barra. Na ocasião foram realizadas buscas pelo acusado apontado por testemunhas, mas ele não foi encontrado.