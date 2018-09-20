Acusado de aplicar golpe milionário é preso em Aracruz

José Marcos Campagnaro é acusado de aplicar golpe milionário no Estado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem acusado de estelionato após golpes milionários foi preso em Aracruz, região Norte do Estado, nesta terça-feira (18). A prisão de José Marcos Campagnaro foi realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) do município com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Civil.

José Marcos é acusado de ter aplicado diversos golpes no Banestes, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz e na EDP Escelsa. Na Escelsa, por exemplo, o golpe foi milionário: a cifra é de R$ 1.112.504,27.

O suspeito estava foragido desde julho deste ano, quando foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele. Seu paradeiro foi identificado pelo Serviço de Inteligência de PC, que conseguiu um mandado de busca e apreensão domiciliar junto ao juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Na casa do acusado, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 22 e uma pistola cromada Taurus 380. O material foi apreendido. José Marcos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.