Ações contra erosão da Curva da Jurema vão custar R$ 3 milhões

Erosão na areia da Curva da Jurema Crédito: Vitor Jubini

A obra de engordamento da faixa de areia da Praia da Curva da Jurema deve custar R$ 3 milhões aos cofres públicos. O valor é uma estimativa apresentada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória.

O projeto executivo das intervenções está pronto mas, ao contrário do que a própria prefeitura havia informado na segunda-feira, a licitação não está aberta.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain da Rocha, não precisou quando o processo licitatório será aberto, mas prevê que até o final do primeiro semestre deste ano o aumento na faixa de areia da Curva da Jurema seja concluído.

“Entre a abertura e conclusão de todo o processo licitatório e a conclusão da obra, o serviço deve ficar pronto até o final de junho”, garantiu o secretário, afirmando ainda que o tempo de serviço deve durar 45 dias. “A obra de engordamento é relativamente rápida, dura cerca de 45 dias e tem uma validade que varia de oito a dez anos”, explicou Zouain.

A OBRA

Para aumentar em cerca de 30 metros a faixa de areia da Curva da Jurema, há a possibilidade de usar a areia retirada de dois locais: da própria praia ou do fundo mar da região. A segunda opção, já foi usada há quase dez anos, quando a obra foi feita.

“A gente não pode usar qualquer areia para engordar a praia. Precisamos de grãos compatíveis para fazer uma ocupação como essa. Do ponto de vista técnico e do impacto urbano, vindo do mar é melhor. Esse processo já foi feito no passado”, explica o secretário.

Ele disse ser improvável que a Prefeitura de Vitória use no processo de engordamento areia vindo de obras, já que esse material é diferente do encontrado nas praias.

A última grande obra de engordamento artificial para conter a erosão na Praia da Curva da Jurema aconteceu em 2010. Na época, a intervenção durou quatro meses e deixou a faixa de areia com cerca de 30 metros de largura. A obra custou R$ 2 milhões.

CAMBURI