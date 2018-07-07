Acidente que matou quatro em Cariacica foi perto da 'Curva da Morte'

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (7) na Rodovia José Sette, em Cariacica Crédito: Fabíola de Paula / TV Gazeta

O acidente ocorrido na manhã deste sábado (7), na Rodovia José Sette, em Cariacica, que resultou em quatro mortes, aconteceu em um local conhecido como Curva da Morte. Pelo menos é o apelido dado por moradores da região àquele ponto da via, em razão do grande número de acidentes fatais.

Por volta de 5h30, na altura da ponte sobre o Rio Bubu, no bairro Tabajara, a batida entre um ônibus do Transcol e um carro de passeio com quatro ocupantes deixou quatro vítimas. Elas estavam no Kadett, que, segundo testemunhas, teria invadido a contramão e batido na lateral do ônibus. Com o impacto, o veículo se partiu ao meio. Os quatro ocupantes morreram no local. O motorista do ônibus e o cobrador não se feriram.

De acordo com moradores, a curva é muito fechada, e a via, muito estreita. Segundo eles, há uma promessa de ampliação da rodovia.

OBRAS

Procurado, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que as obras na Rodovia José Sette estão sendo realizadas em etapas. A primeira etapa vai do Trevo de Itacibá até a subida de Tucum, que está em fase final de serviço.

A segunda etapa compreende de Tucum até Cariacica sede. O DER já tem o projeto de engenharia pronto para esse segundo trecho. Mas ainda tem que viabilizar recursos para obra e também as tratativas para desapropriações na área e outras providências ligadas a redes de água, esgoto, telefonia que envolvem as concessionárias.

Enquanto esta segunda fase não acontece, o órgão afirma que é feita a manutenção rotineira de tapa-buracos, capina e outros serviços.

O DER não tem registro de acidentes no local causado por falta de manutenção. Quanto ao serviço de limpeza, capina e tapa-buracos, é realizado dentro de uma programação na rodovia. Para esse trecho onde aconteceu o acidente deste sábado, a programação está marcada para essa primeira quinzena do mês. Mas, uma equipe irá ao local para verificar a situação.

VÍTIMAS

No carro estavam quatro pessoas, sendo duas delas irmãos - Romilton Dias Santos Junior, de 22 anos, e Ramon Silva Santos, de 21 anos. Além deles, Weverton Gomes Alves Narciso, de 18 anos, e o dono do veículo, José Mário Batista, de 32 anos.

José Mário também trabalha como motorista. As informações são da esposa da vítima, que não se identificou à reportagem. Ela contou que o marido saiu de casa após o jogo do Brasil, no final da tarde desta sexta-feira (6), e não voltou mais. Ela ficou sabendo do acidente nesta manhã (7), por meio de uma vizinha, que recebeu fotos do acidente pelo celular e reconheceu o carro do homem.

Disse ainda que não conseguiu falar com o marido porque o aparelho de telefone dele estava estragado. A mulher relatou que não sabe quem são as pessoas que estavam no carro com ele. O homem tinha três filhos.