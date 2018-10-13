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Acidente

Acidente na Segunda Ponte: bebê é arremessado a 10m de distância

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo onde a família estava fez um retorno proibido antes de ser atingido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 15:30

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 15:30

Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta
Um bebê de seis meses foi arremessado a uma distância de 10 metros após o carro onde estava bater em outro, em cima da Segunda Ponte, na manhã deste sábado (13). Com o impacto da colisão, a mãe da criança também foi jogada para fora do veículo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo onde a família estava fez um retorno proibido antes de ser atingido. O trânsito chegou a ficar interditado no sentido Cariacica.
Ainda de acordo com a PRF, o carro vermelho seguia no sentido Centro de Vitória quando tentou retornar em cima da Segunda Ponte por uma passagem que é permitida apenas para ambulâncias, viaturas e outros veículos oficiais. Nesse momento, foi atingido por um automóvel preto, que seguia no sentido Cariacica.
Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta
"O motorista fez um retorno em um lugar somente para situações de emergência, para carros de veículos oficiais. Inclusive nesse local existia uma corrente, impedindo que as pessoas passassem, mas provavelmente se deteriorou com o tempo e não foi recolocada. Mas é um local que realmente não precisaria de sinalização, pois não é uma passagem de retorno", explicou o policial Aristides.
> Veja mais matérias sobre Acidentes
No carro vermelho ainda estava um casal, que não foi arremessado para fora, mas também ficou ferido. Os dois também foram levados para um hospital.
Quem dirigia o carro preto era um bombeiro, que disse que não teve como conter a batida.

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