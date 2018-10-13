Acidente na Segunda Ponte: bebê é arremessado a 10m de distância

Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta

Um bebê de seis meses foi arremessado a uma distância de 10 metros após o carro onde estava bater em outro, em cima da Segunda Ponte , na manhã deste sábado (13). Com o impacto da colisão, a mãe da criança também foi jogada para fora do veículo. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o veículo onde a família estava fez um retorno proibido antes de ser atingido. O trânsito chegou a ficar interditado no sentido Cariacica.

Ainda de acordo com a PRF, o carro vermelho seguia no sentido Centro de Vitória quando tentou retornar em cima da Segunda Ponte por uma passagem que é permitida apenas para ambulâncias, viaturas e outros veículos oficiais. Nesse momento, foi atingido por um automóvel preto, que seguia no sentido Cariacica.

Crédito: Oliveira Alves | TV Gazeta

"O motorista fez um retorno em um lugar somente para situações de emergência, para carros de veículos oficiais. Inclusive nesse local existia uma corrente, impedindo que as pessoas passassem, mas provavelmente se deteriorou com o tempo e não foi recolocada. Mas é um local que realmente não precisaria de sinalização, pois não é uma passagem de retorno", explicou o policial Aristides.

No carro vermelho ainda estava um casal, que não foi arremessado para fora, mas também ficou ferido. Os dois também foram levados para um hospital.