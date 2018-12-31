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Cruzamento

Acidente na Reta da Penha deixa três feridos, em Vitória

Um casal e um idoso de 76 anos foram encaminhados de ambulância para o hospital São Lucas

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 18:26
Acidente na Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, nesta segunda-feira (31) Crédito: Jorge Félix
Três pessoas ficaram presas às ferragens após dois veículos colidirem no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, nesta segunda-feira (31). O acidente, envolvendo dois Onix, aconteceu às 14h35.
Em um dos carros, com placas de Minas Gerais, estava um casal de cerca de 60 anos. Eles seguiam no sentido Vila Velha pela Reta da Penha. Já no outro carro, com placas da Bahia, estavam um jovem de 28 anos e o pai dele, de 76. Eles tinham acabado de sair de um hospital em Cariacica e iam em direção à Serra. 
A Guarda Municipal informou que o casal e o idoso foram levados de ambulância do Samu para o hospital São Lucas. Todos estavam conscientes. Até às 16h, os veículos continuavam no local mas, como estavam nas laterais da via, não atrapalham o fluxo.  
 

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