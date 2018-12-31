Acidente na Reta da Penha deixa três feridos, em Vitória

Em um dos carros, com placas de Minas Gerais, estava um casal de cerca de 60 anos. Eles seguiam no sentido Vila Velha pela Reta da Penha. Já no outro carro, com placas da Bahia, estavam um jovem de 28 anos e o pai dele, de 76. Eles tinham acabado de sair de um hospital em Cariacica e iam em direção à Serra.
A Guarda Municipal informou que o casal e o idoso foram levados de ambulância do Samu para o hospital São Lucas. Todos estavam conscientes. Até às 16h, os veículos continuavam no local mas, como estavam nas laterais da via, não atrapalham o fluxo.