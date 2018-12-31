Acidente na Reta da Penha deixa três feridos, em Vitória

Três pessoas ficaram presas às ferragens após dois veículos colidirem no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, em, nesta segunda-feira (31). O, envolvendo dois Onix, aconteceu às 14h35.

Em um dos carros, com placas de Minas Gerais, estava um casal de cerca de 60 anos. Eles seguiam no sentido Vila Velha pela Reta da Penha. Já no outro carro, com placas da Bahia, estavam um jovem de 28 anos e o pai dele, de 76. Eles tinham acabado de sair de um hospital em Cariacica e iam em direção à Serra.