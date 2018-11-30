Acidente na Norte Sul: motorista de Transcol alega falha mecânica

Transcol tomba sobre carros na Norte Sul Crédito: Vítor Nogueira

Transcol que tombou sobre dois carros na Rodovia Norte Sul, na Serra, por volta das 19h30 desta quarta-feira (28) teria "apagado" por conta de uma falha mecânica. A informação foi reportada pelo motorista que dirigia o coletivo na hora do acidente para o setor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Espírito Santo (Sindirodoviários-ES). O ônibus dona Rodovia, na, por volta das 19h30 desta quarta-feira (28) teria "apagado" por conta de uma falha mecânica. A informação foi reportada pelo motorista que dirigia o coletivo na hora do acidente para o setor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Espírito Santo (Sindirodoviários-ES).

De acordo com o advogado do sindicato, Elton Borges Furtado, o motorista do ônibus informou que estava trafegando dentro do limite de velocidade quando, ao passar da marcha 5 para a marcha 6, o Transcol apagou e a direção "ficou pesada". "Ele não conseguiu fazer a curva, acertou o meio-fio, o ônibus levantou a dianteira e tombou", detalhou.

Questionado pela reportagem do Gazeta Online sobre as medidas que serão tomadas a partir de agora, Elton informou que o sindicato vai implementar uma fiscalização no início de dezembro, em que os ônibus vão passar por "pente fino" e vistoria para checar os pneus, as cadeiras, as portas que não fecham, entre outros.

Crédito: Rodrigo Maia

Para apurar as circunstâncias do acidente, o tacógrafo - dispositivo empregado em veículos para monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade que desenvolveu - do coletivo foi apreendido.

GVBUS

GVBus informou que, sobre as condições do coletivo, a empresa destaca que recentemente o veículo foi vistoriado e não apresentou nenhum defeito. Por meio de nota, oinformou que, sobre as condições do coletivo, a empresa destaca que recentemente o veículo foi vistoriado e não apresentou nenhum defeito.

"Inclusive, hoje (quinta-feira) o veículo passou por uma nova vistoria, e mais uma vez não foi constatado nenhum problema mecânico. O GVBus informa ainda que os ônibus do Sistema Transcol passam por revisões preventivas a cada 5 mil quilômetros rodados, e que todos os dias são vistoriados no período da noite, quando são abastecidos", completou a empresa.

O ACIDENTE

Um ônibus do Sistema Transcol, que faz a linha 572 (Terminal Laranjeiras x Terminal São Torquato), tombou e atingiu dois carros na Rodovia Norte Sul, na Serra, na altura do Bairro de Fátima, sentido Vitória, nesta quarta-feira (28).

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para auxiliar na ocorrência. Seis pessoas foram encaminhadas a hospitais da região, mas sem gravidade Outros feridos utilizaram de meios próprios em busca de atendimento médico.

Cerca de 25 pessoas estavam no coletivo. O eletricista Wanderson dos Santos, de 33 anos, ajudou a socorrer as vítimas que estavam dentro do ônibus.

O ônibus desceu, bateu no meio fio, perdeu o controle e caiu em cima dos carros. Vi a batida e entrei em desespero. Não tinha ninguém próximo ao local além de mim. Comecei a pedir as pessoas que ficassem calmas, que ia dar tudo certo, que eu ia ajudar. Eles gritavam muito, pediam socorro. Tirei a tampa do teto do ônibus e comecei a tirar as pessoas. Tinha muita gente, eu nunca tinha visto isso Relato de eletricista

Ele ainda informou que muita gente voltava do trabalho, por ser horário de pico, e que havia pessoas desmaiadas dentro do ônibus.

Estou tremendo até agora. Nunca vi uma cena tão absurda igual a essa. Tinha pessoas desmaiadas, idosos... testemunhas do lado de fora me mandaram sair de perto porque o ônibus ia pegar fogo, mas eu disse que não sairia, que meu papel ia ser esse. Se o ônibus pegasse fogo, eu morreria com eles

O GVBus informou que ao total, pelo menos oito passageiros do coletivo se feriram de forma leve. Eles foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros, e levados para os hospitais São Lucas, em Vitória, e para o Jayme Santos Neves, na Serra.

O SOCORRO

IDOSA EM ESTADO GRAVE

está uma idosa, de 69 anos, passageira do Chevrolet Cobalt, atingido pelo coletivo. Rita Maria Santos Miranda foi socorrida e encaminhada para o Vitória Apart Hospital, no mesmo município, onde encontra-se internada na Unidade Semi-Intensiva. Ela deverá passar por cirurgias após ter sofrido múltiplas fraturas, incluindo a cervical, punho, tornozelo e bacia. Entre os feridos no acidente envolvendo o do Sistema Transcol,. Rita Maria Santos Miranda foi socorrida e encaminhada para o Vitória Apart Hospital, no mesmo município, onde encontra-se internada na Unidade Semi-Intensiva. Ela deverá passar por cirurgias após ter sofrido múltiplas fraturas, incluindo a cervical, punho, tornozelo e bacia.

A nora de Rita, a enfermeira Marina Agrizzi, informou que a idosa está sob efeito de remédios e, segundo ela, o estado de saúde da sogra é considerado grave. Marina, a filha, o sogro e a sogra estavam indo fazer compras quando tudo aconteceu.

"Ela está tomando medicamento na veia e vai passar por cirurgia no punho e no tornozelo. Sobre a cervical, o neurologista ainda não deu avaliação", informou Marina.