Acidente na BR 262 congestiona trânsito em Cariacica

Atropelamento em Jardim América Crédito: André Rodrigues

Um atropelamento foi registrado na noite desta quinta-feira (22), na BR 262, em Jardim América, Cariacica. Segundo testemunhas, a vítima seria um motociclista.

Uma ambulância do Samu prestou os primeiros atendimentos. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Gazeta Online

Por conta do acidente, que ocorreu no sentido Campo Grande, um longo congestionamento foi formado na região. Das três faixas da BR 262, apenas uma estava liberada, afunilando o fluxo de veículos.