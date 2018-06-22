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Cariacica

Acidente na BR 262 congestiona trânsito em Cariacica

Segundo a PRF, uma pessoa foi atropelada na via; Samu foi acionado para socorrer a vítima

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 00:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 00:13
Atropelamento em Jardim América Crédito: André Rodrigues
Um atropelamento foi registrado na noite desta quinta-feira (22), na BR 262, em Jardim América, Cariacica. Segundo testemunhas, a vítima seria um motociclista. 
Uma ambulância do Samu prestou os primeiros atendimentos. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Gazeta Online
> Leia mais matérias sobre Acidentes
Por conta do acidente, que ocorreu no sentido Campo Grande, um longo congestionamento foi formado na região. Das três faixas da BR 262, apenas uma estava liberada, afunilando o fluxo de veículos. 
Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal atende a ocorrências. 

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