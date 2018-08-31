Acidente na BR 101 em Ibiraçu deixa dois feridos

Equipes em acidente entre carro e caminhão na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Internauta

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 225 da BR 101, em Ibiraçu, região Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (31). A colisão envolveu uma carreta, um guincho e um automóvel, informou a Eco101, concessionária que administra a rodovia.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, duas pessoas que estavam no carro foram atendidas pela equipe médica da concessionária e encaminhadas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Equipes de resgate em acidente entre veículo de passeio e caminhão na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Internauta