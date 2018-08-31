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Acidente

Acidente na BR 101 em Ibiraçu deixa dois feridos

Colisão entre um guincho, uma carreta e um carro aconteceu no quilômetro 225 da rodovia, em Ibiraçu. Vítimas foram encaminhadas para hospital da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 17:56

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 17:56

Equipes em acidente entre carro e caminhão na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Internauta
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 225 da BR 101, em Ibiraçu, região Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (31). A colisão envolveu uma carreta, um guincho e um automóvel, informou a Eco101, concessionária que administra a rodovia.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, duas pessoas que estavam no carro foram atendidas pela equipe médica da concessionária e encaminhadas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Equipes de resgate em acidente entre veículo de passeio e caminhão na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Internauta
Houve interdição total da rodovia, mas, a partir das 14h30, foi iniciado o sistema Pare e Siga no trecho. Para o atendimento do acidente foram acionados viatura de inspeção, guincho e ambulância da Eco101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e está no local.

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