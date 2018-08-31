Acidente na BR 101 em Ibiraçu deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 225 da BR 101, em Ibiraçu, região Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (31). A colisão envolveu uma carreta, um guincho e um automóvel, informou a Eco101, concessionária que administra a rodovia.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, duas pessoas que estavam no carro foram atendidas pela equipe médica da concessionária e encaminhadas ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Houve interdição total da rodovia, mas, a partir das 14h30, foi iniciado o sistema Pare e Siga no trecho. Para o atendimento do acidente foram acionados viatura de inspeção, guincho e ambulância da Eco101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e está no local.